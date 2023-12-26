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Rusya, Burkina Faso’da büyükelçilik açıyor
Rusya, Burkina Faso’da büyükelçilik açıyor
Sömürü yerine karşılıklı saygı temelinde ticari ilişkilere öncelik vermesiyle Batılı ülkeler için birçok dengeyi değiştiren Afrika kıtasında, ikili ilişkilerde... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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2023-12-26T09:45+0300
dünya
afrika
rusya
fransa
sömürgecilik
çok kutuplu dünya
egemenlik
rus büyükelçiliği
diplomasi
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Fransa, daha önce uzun süre sömürgesi altında bulunan Nijer’deki büyükelçiliğini kapatmaya hazırlanırken, Burkina Faso’da Rus Büyükelçiliği yeniden açılıyor.Rusya'nın Fildişi Sahili Büyükelçisi Aleksey Saltikov, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’daki Rus Büyükelçiliği’nin 28 Aralık itibariyle çalışmaya başlayacağını duyurdu.Ağustos ayında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ekvator Ginesi ve Burkina Faso'daki Rus büyükelçiliklerinin 2023 yılında yeniden faaliyete geçmesine ilişkin talimat imzalamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi’nin genel oturumunda Burkina Faso ve Ekvator Ginesi'ndeki Rus büyükelçiliklerini yeniden açacaklarını duyurmuş, bunun Afrika ülkeleriyle siyasi, ticari ve insani alanların yanı sıra kültür ve turizm alanlarındaki çalışmaları önemli ölçüde yoğunlaştırmak için gerçek bir pratik adım olacağının altını çizmişti.Burkina Faso, yakın zamanda Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarırken, geçtiğimiz temmuz ayında da Mali buna benzer karar alarak Fransız sömürgeciliğine son vereceği sinyali vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/fransanin-afrikadaki-askeri-varligi-gittikce-azaliyor--1078616822.html
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afrika, rusya, fransa, sömürgecilik, çok kutuplu dünya, egemenlik, rus büyükelçiliği, diplomasi
afrika, rusya, fransa, sömürgecilik, çok kutuplu dünya, egemenlik, rus büyükelçiliği, diplomasi

Rusya, Burkina Faso’da büyükelçilik açıyor

09:45 26.12.2023
© Sputnik / Александр КряжевRusya Afrika
Rusya Afrika - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / Александр Кряжев
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Sömürü yerine karşılıklı saygı temelinde ticari ilişkilere öncelik vermesiyle Batılı ülkeler için birçok dengeyi değiştiren Afrika kıtasında, ikili ilişkilerde yaşanan gelişmeler diplomatik misyonların çalışmalarına da yansıyor.
Fransa, daha önce uzun süre sömürgesi altında bulunan Nijer’deki büyükelçiliğini kapatmaya hazırlanırken, Burkina Faso’da Rus Büyükelçiliği yeniden açılıyor.
Rusya'nın Fildişi Sahili Büyükelçisi Aleksey Saltikov, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’daki Rus Büyükelçiliği’nin 28 Aralık itibariyle çalışmaya başlayacağını duyurdu.
Ağustos ayında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ekvator Ginesi ve Burkina Faso'daki Rus büyükelçiliklerinin 2023 yılında yeniden faaliyete geçmesine ilişkin talimat imzalamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi’nin genel oturumunda Burkina Faso ve Ekvator Ginesi'ndeki Rus büyükelçiliklerini yeniden açacaklarını duyurmuş, bunun Afrika ülkeleriyle siyasi, ticari ve insani alanların yanı sıra kültür ve turizm alanlarındaki çalışmaları önemli ölçüde yoğunlaştırmak için gerçek bir pratik adım olacağının altını çizmişti.
Burkina Faso, yakın zamanda Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarırken, geçtiğimiz temmuz ayında da Mali buna benzer karar alarak Fransız sömürgeciliğine son vereceği sinyali vermişti.
Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığı gittikçe azalıyor infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
MULTİMEDYA
Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığı gittikçe azalıyor
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