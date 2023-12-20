https://sputniknews.com.tr/20231220/fransanin-afrikadaki-askeri-varligi-gittikce-azaliyor--1078616822.html
Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığı gittikçe azalıyor
Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığı gittikçe azalıyor
Nijer Silahlı Kuvvetleri tarafından ulusal televizyonda yapılan açıklamada Nijer topraklarında bulunan Fransız askerlerinin yüzde 80'inin ülkede çekildiği... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T12:26+0300
2023-12-20T12:26+0300
2023-12-20T12:26+0300
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burkina faso
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Nijer'de konuşlu Fransız birliklerinin geri çekilmesi, Nijer'deki yeni yönetimin ülkeden ayrılma talebinden yaklaşık iki ay sonra Ekim ayı başında başlamıştı. Fransız askerleri geçtiğimiz yıllarda Mali ve Burkina Faso'daki darbelerin ardından bu ülkelerden çekildi. Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığının azalma süreci, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, fransa, afrika, mali, burkina faso, askerler, инфографика
infografik, fransa, afrika, mali, burkina faso, askerler, инфографика
Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığı gittikçe azalıyor
Nijer Silahlı Kuvvetleri tarafından ulusal televizyonda yapılan açıklamada Nijer topraklarında bulunan Fransız askerlerinin yüzde 80'inin ülkede çekildiği, kalanların da 22 Aralık'a kadar tamamen çekileceği belirtildi.
Nijer'de konuşlu Fransız birliklerinin geri çekilmesi, Nijer'deki yeni yönetimin ülkeden ayrılma talebinden yaklaşık iki ay sonra Ekim ayı başında başlamıştı. Fransız askerleri geçtiğimiz yıllarda Mali ve Burkina Faso'daki darbelerin ardından bu ülkelerden çekildi.
Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığının azalma süreci, Sputnik'in infografiğinde.