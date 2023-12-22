https://sputniknews.com.tr/20231222/fransa-nijerdeki-buyukelciligini-kapatacak-1078712472.html

Fransa Nijer'deki büyükelçiliğini kapatacak

Fransa Nijer'deki büyükelçiliğini kapatacak

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından birinin diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre Fransa'nın Nijer'deki büyükelçiliğini kapatacağı belirtildi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T10:14+0300

2023-12-22T10:14+0300

2023-12-22T10:14+0300

dünya

fransa

nijer

askeri birlik

büyükelçilik

kapatma

geri çekme

muhammed bazum

abdurrahmane tchiani

emmanuel macron

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Medyanın diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberde Fransa, Nijer'deki büyükelçiliğini 'normal şekilde çalışamaması' nedeniyle kapatma kararı aldı.Kaynağa göre, Temmuz'dan bu yana Nijer'de Fransız karşıtlığının artış gösterdiği ve bunun da diplomatik misyonun 'normal işleyememesine' neden olduğu belirtildi..Fransa'nın bu durum karşısında elçiliği kapatma karar aldığı hatta yerel personelin işten çıkarıldığı ve tazminatlarının ödendiği de ifade edildi.Fransa Nijer'deki son askeri birliğini de geri çekiyorTerörle mücadele adı altında Nijer'de görev yapan son Fransız askeri personeli, Ekim ayında başlayan yaklaşık bin 500 kişilik Fransız birliğinin geri çekilmesi kapsamında Cuma günü ülkeden ayrılacak.Fransız ordusunun Nijer'deki varlığı, ilki 2012 yılına dayanan bir dizi askeri işbirliği anlaşmasıyla yönetiliyordu. 2022 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Fransız ordusunun Mali'den çekilmesinin ardından Fransa'dan terör ile mücadele için Nijer'in batısına ek bir birlik konuşlandırmasını istemişti.Nijer ordusu 26 Temmuz'da ulusal televizyondan yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Muhammed Bazum'un görevden alındığını duyurmuştu. Ülkeyi yönetmek üzere Muhafız Komutanı Abdurahmane Tchiani başkanlığında bir Ulusal Anavatan Savunma Konseyi kuruldu. Tchiani 10 Ağustos gibi erken bir tarihte bir geçiş hükümeti kurulması için bir kararname imzaladı.İsyancılar Fransız Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini talep etmiş ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların feshedildiğini duyurarak Fransa'nın askerlerini geri çekmesini istemişti. Fransa defalarca sadece Nijer'in meşru makamlarının taleplerini tanıyacağını belirtmesine rağmen Eylül sonunda Büyükelçisini geri çağırmaya karar vermişti.Aynı zamanda, Eylül ayı sonunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız ordusunun 2023 yılı sonuna kadar Nijer'den ayrılacağını söylemişti.Neticede çekilme Ekim ayı sonunda başladı ve Fransız ordusuna bağlı birlikler Mali sınırında stratejik öneme sahip bir bölgede bulunan Tillaberi bölgesindeki bir askeri kampı Nijer ordusunun kontrolüne devretti. Fransız medyası Nijer'den ayrılan ilk Fransız askeri birliklerinin Çad'a ulaştığını bildirdi.Nijer Silahlı Kuvvetleri tarafından Fransız birliklerinin geri çekilmesinin tamamlanacağı gün olarak 22 Aralık tarihi açıklanmış ve 13 Aralık'ta Nijer'de sadece 157 Fransız askerinin kaldığı bildirilmişti.Eski bir Fransız sömürgesi olan Nijer, Sahel'deki son Batılı müttefiklerden biri olarak görülüyordu. Ülke aynı zamanda Fransa'nın tedarik için bağımlı olduğu zengin uranyum rezervlerine de ev sahipliği yapıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/nijer-lideri-fransayi-ulkedeki-terorizmi-desteklemekle-sucladi-1078354046.html

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fransa, nijer, askeri birlik, büyükelçilik, kapatma, geri çekme, muhammed bazum, abdurrahmane tchiani, emmanuel macron