https://sputniknews.com.tr/20231212/nijer-lideri-fransayi-ulkedeki-terorizmi-desteklemekle-sucladi-1078354046.html
Nijer lideri Fransa'yı ülkedeki terörizmi desteklemekle suçladı
Nijer lideri Fransa'yı ülkedeki terörizmi desteklemekle suçladı
Nijer'in geçiş hükümeti başkanı Tchiani, bir devlet televizyon kanalına verdiği röportajda Fransa'yı ülkede faaliyet gösteren terörist grupları desteklemekle... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T11:25+0300
2023-12-12T11:25+0300
2023-12-12T11:25+0300
dünya
nijer
afrika
fransa
batı afrika
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
orta afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075257651_0:61:2497:1466_1920x0_80_0_0_a1fb0cdc3fa6694e010677b5120f2948.jpg
Temmuz darbesine liderlik eden Abdurrahman Tchiani, başlangıçta Eylül ayında yapılması planlanan geçiş sürecine ilişkin ulusal diyalogun ertelenmesini, ülkedeki 2 bin kadar Fransız askeri birliğinin 'düşmanca' varlığına bağladı.Tchiani, "Yangına benzinle müdahale edemezsiniz. Fransa'nın verdiği yardım sayesinde terörizm ateşi benzin alıyor" dedi.Nijer, Temmuz darbesinden önce Batı'nın bölgedeki son müttefiklerinden biri olarak görülüyordu ancak Temmuz ayında iktidarı ele geçirdikten sonra Cunta, Paris ile yapılan birçok askeri anlaşmayı bozdu ve askerlerin geri çekilmesinde ısrar etmişti.Tchiani açıklamasında, birliğin çoğunun geri çekilmesinden sonra Nijer'de yüzden fazla Fransız askeri kalmadığını söyledi. Ulusal diyalog için yeni tarihlerin yakında açıklanacağını da sözlerine ekledi.Tchiani ayrıca ekonomik yaptırımlar yoluyla siyasi taviz talep etmenin terörizm olduğunu vurgulayarak Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile diğer uluslararası aktörleri gıda ve ilaç ambargosu nedeniyle içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu tuttu.
https://sputniknews.com.tr/20231209/burkina-faso-fransizcayi-resmi-dil-olmaktan-cikardi-1078248634.html
nijer
fransa
batı afrika
orta afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075257651_231:0:2266:1526_1920x0_80_0_0_63b6ae5b51445ad877a603ec1e7f694f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nijer, afrika, fransa, batı afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), orta afrika
nijer, afrika, fransa, batı afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), orta afrika
Nijer lideri Fransa'yı ülkedeki terörizmi desteklemekle suçladı
Nijer'in geçiş hükümeti başkanı Tchiani, bir devlet televizyon kanalına verdiği röportajda Fransa'yı ülkede faaliyet gösteren terörist grupları desteklemekle suçladı.
Temmuz darbesine liderlik eden Abdurrahman Tchiani, başlangıçta Eylül ayında yapılması planlanan geçiş sürecine ilişkin ulusal diyalogun ertelenmesini, ülkedeki 2 bin kadar Fransız askeri birliğinin 'düşmanca' varlığına bağladı.
Tchiani, "Yangına benzinle müdahale edemezsiniz. Fransa'nın verdiği yardım sayesinde terörizm ateşi benzin alıyor" dedi.
Nijer, Temmuz darbesinden önce Batı'nın bölgedeki son müttefiklerinden biri olarak görülüyordu ancak Temmuz ayında iktidarı ele geçirdikten sonra Cunta, Paris ile yapılan birçok askeri anlaşmayı bozdu ve askerlerin geri çekilmesinde ısrar etmişti.
Tchiani açıklamasında, birliğin çoğunun geri çekilmesinden sonra Nijer'de yüzden fazla Fransız askeri kalmadığını söyledi. Ulusal diyalog için yeni tarihlerin yakında açıklanacağını da sözlerine ekledi.
Tchiani ayrıca ekonomik yaptırımlar yoluyla siyasi taviz talep etmenin terörizm olduğunu vurgulayarak Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile diğer uluslararası aktörleri gıda ve ilaç ambargosu nedeniyle içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu tuttu.