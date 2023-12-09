https://sputniknews.com.tr/20231209/burkina-faso-fransizcayi-resmi-dil-olmaktan-cikardi-1078248634.html

Burkina Faso Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı

Burkina Faso Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı

Burkina Faso Anayasayı değiştiren ve bundan böyle çalışma dili olarak sınıflandırılan Fransızcanın yerine ulusal dilleri resmi dil olarak benimseyen bir yasa... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T15:18+0300

2023-12-09T15:18+0300

2023-12-09T15:18+0300

dünya

burkina faso

fransızca

mali

afrika

fransa

resmi dil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074237923_0:11:3136:1774_1920x0_80_0_0_c885a296c98b44906975fd8f38dfcbe4.jpg

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.Bakanlar Kurulu raporunda, bu yasa tasarısının 'kültürü demokratik olarak güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü pekiştirmek için siyasi, idari ve kurumsal reformların başlatılmasından oluşan geçişin ana misyonlarından birinin gerçekleştirilmesinin bir parçası olduğu' belirtildi.Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230801/burkina-faso-ve-maliden-ecowasin-olasi-nijer-mudahalesine-tepki-1074221726.html

burkina faso

mali

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burkina faso, fransızca, mali, afrika, fransa, resmi dil