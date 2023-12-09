https://sputniknews.com.tr/20231209/burkina-faso-fransizcayi-resmi-dil-olmaktan-cikardi-1078248634.html
Burkina Faso Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı
Burkina Faso Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı
Burkina Faso Anayasayı değiştiren ve bundan böyle çalışma dili olarak sınıflandırılan Fransızcanın yerine ulusal dilleri resmi dil olarak benimseyen bir yasa... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T15:18+0300
2023-12-09T15:18+0300
2023-12-09T15:18+0300
dünya
burkina faso
fransızca
mali
afrika
fransa
resmi dil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074237923_0:11:3136:1774_1920x0_80_0_0_c885a296c98b44906975fd8f38dfcbe4.jpg
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.Bakanlar Kurulu raporunda, bu yasa tasarısının 'kültürü demokratik olarak güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü pekiştirmek için siyasi, idari ve kurumsal reformların başlatılmasından oluşan geçişin ana misyonlarından birinin gerçekleştirilmesinin bir parçası olduğu' belirtildi.Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/burkina-faso-ve-maliden-ecowasin-olasi-nijer-mudahalesine-tepki-1074221726.html
burkina faso
mali
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074237923_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_5b2ac37780bdec24fc611e15b990aed7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
burkina faso, fransızca, mali, afrika, fransa, resmi dil
burkina faso, fransızca, mali, afrika, fransa, resmi dil
Burkina Faso Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı
Burkina Faso Anayasayı değiştiren ve bundan böyle çalışma dili olarak sınıflandırılan Fransızcanın yerine ulusal dilleri resmi dil olarak benimseyen bir yasa tasarısını kabul etti.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.
Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.
Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.
Bakanlar Kurulu raporunda, bu yasa tasarısının 'kültürü demokratik olarak güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü pekiştirmek için siyasi, idari ve kurumsal reformların başlatılmasından oluşan geçişin ana misyonlarından birinin gerçekleştirilmesinin bir parçası olduğu' belirtildi.
Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.