https://sputniknews.com.tr/20230801/burkina-faso-ve-maliden-ecowasin-olasi-nijer-mudahalesine-tepki-1074221726.html

Burkina Faso ve Mali'den, ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine tepki

Burkina Faso ve Mali'den, ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine tepki

Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e olası askeri müdahalesinin, kendilerine karşı bir savaş ilanı olacağını... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T04:41+0300

2023-08-01T04:41+0300

2023-08-01T04:41+0300

dünya

nijer

burkina faso

mali

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

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Mali Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga, ECOWAS'ın Nijer'deki cuntaya karşı düzenleyebileceği askeri müdahaleye ilişkin Burkina Faso ve Mali adına ortak bildiri okudu.Bildire, Mali ve Burkina Faso halklarının, darbe sonrası ECOWAS'ın uyguladığı yaptırımlar karşısında Nijer halkıyla dayanışma içinde oldukları kaydedildi."ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa bu, Burkina Faso ve Mali'ye savaş ilanı olur" ifadesi yer alan bildiride, bu müdahalenin, NATO'nun Libya'ya müdahalesinde olduğu gibi bölgeyi uzun vadede istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunuldu.Bildiride, müdahalenin gerçekleşmesi halinde Mali ve Burkina Faso'nun ECOWAS'tan çekilebileceği belirtildi.Darbecilere 1 hafta süreECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti.ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230730/fransa-nijerdeki-mali-yardimlarini-kesti-1074163536.html

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burkina faso

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nijer, burkina faso, mali, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)