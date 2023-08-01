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https://sputniknews.com.tr/20230801/burkina-faso-ve-maliden-ecowasin-olasi-nijer-mudahalesine-tepki-1074221726.html
Burkina Faso ve Mali'den, ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine tepki
Burkina Faso ve Mali'den, ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine tepki
Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e olası askeri müdahalesinin, kendilerine karşı bir savaş ilanı olacağını... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T04:41+0300
2023-08-01T04:41+0300
dünya
nijer
burkina faso
mali
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
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Mali Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga, ECOWAS'ın Nijer'deki cuntaya karşı düzenleyebileceği askeri müdahaleye ilişkin Burkina Faso ve Mali adına ortak bildiri okudu.Bildire, Mali ve Burkina Faso halklarının, darbe sonrası ECOWAS'ın uyguladığı yaptırımlar karşısında Nijer halkıyla dayanışma içinde oldukları kaydedildi."ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa bu, Burkina Faso ve Mali'ye savaş ilanı olur" ifadesi yer alan bildiride, bu müdahalenin, NATO'nun Libya'ya müdahalesinde olduğu gibi bölgeyi uzun vadede istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunuldu.Bildiride, müdahalenin gerçekleşmesi halinde Mali ve Burkina Faso'nun ECOWAS'tan çekilebileceği belirtildi.Darbecilere 1 hafta süreECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti.ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/fransa-nijerdeki-mali-yardimlarini-kesti-1074163536.html
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nijer, burkina faso, mali, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
nijer, burkina faso, mali, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

Burkina Faso ve Mali'den, ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine tepki

04:41 01.08.2023
© AA / Balima BoureimaNijer'de darbe
Nijer'de darbe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / Balima Boureima
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Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e olası askeri müdahalesinin, kendilerine karşı bir savaş ilanı olacağını açıkladı.
Mali Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga, ECOWAS'ın Nijer'deki cuntaya karşı düzenleyebileceği askeri müdahaleye ilişkin Burkina Faso ve Mali adına ortak bildiri okudu.
Bildire, Mali ve Burkina Faso halklarının, darbe sonrası ECOWAS'ın uyguladığı yaptırımlar karşısında Nijer halkıyla dayanışma içinde oldukları kaydedildi.
"ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa bu, Burkina Faso ve Mali'ye savaş ilanı olur" ifadesi yer alan bildiride, bu müdahalenin, NATO'nun Libya'ya müdahalesinde olduğu gibi bölgeyi uzun vadede istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunuldu.
Bildiride, müdahalenin gerçekleşmesi halinde Mali ve Burkina Faso'nun ECOWAS'tan çekilebileceği belirtildi.

Darbecilere 1 hafta süre

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti.
ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.
Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, Batı Afrika ülkesinde 'zor kazanılmış' demokratik kazanımları koruma sözü verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
DÜNYA
Fransa, Nijer’deki mali yardımlarını kesti
30 Temmuz, 05:36
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