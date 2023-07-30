https://sputniknews.com.tr/20230730/fransa-nijerdeki-mali-yardimlarini-kesti-1074163536.html
Fransa, Nijer’deki mali yardımlarını kesti
Fransa, Nijer’deki mali yardımlarını kesti
Fransa, Nijer’de ordunun yönetime el koymasının ardından Nijer’e yönelik mali yardımlarını kestiğini açıkladı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T05:36+0300
2023-07-30T05:36+0300
2023-07-30T05:36+0300
dünya
fransa
nijer
darbe
mali yardım
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Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Ülkedeki askeri darbenin lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani, geçiş hükümetinin başkanı olmuştu.Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nijer'e yönelik tüm kalkınma yardımlarını ve bütçe desteğini askıya aldığını açıkladı.Bakanlık, demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Bazoum'un tekrar görevde olduğu anayasal düzene hemen geri dönülmesini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/ab-nijerdeki-darbe-yonetimini-tanimayacagini-acikladi-1074160506.html
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fransa, nijer, darbe, mali yardım
fransa, nijer, darbe, mali yardım
Fransa, Nijer’deki mali yardımlarını kesti
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Fransa, Nijer’de ordunun yönetime el koymasının ardından Nijer’e yönelik mali yardımlarını kestiğini açıkladı.
Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Ülkedeki askeri darbenin lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani, geçiş hükümetinin başkanı olmuştu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nijer'e yönelik tüm kalkınma yardımlarını ve bütçe desteğini askıya aldığını açıkladı.
Bakanlık, demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Bazoum'un tekrar görevde olduğu anayasal düzene hemen geri dönülmesini istedi.