https://sputniknews.com.tr/20230729/ab-nijerdeki-darbe-yonetimini-tanimayacagini-acikladi-1074160506.html
AB, Nijer'deki darbe yönetimini tanımayacağını açıkladı
AB, Nijer'deki darbe yönetimini tanımayacağını açıkladı
Avrupa Birliği (AB), Nijer'deki askeri darbenin ardından oluşturulan yönetimi tanımayacağını, bu ülkeye yönelik yardımı ve işbirliğini askıya aldığını duyurdu. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T22:26+0300
2023-07-29T22:26+0300
2023-07-29T22:26+0300
dünya
nijer
darbe
avrupa birliği
josep borrell
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer'deki askeri darbeyle ilgili açıklamasında, darbenin ardından değişen yönetimi tanımadıklarını ve tanımayacaklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un demokratik şekilde seçildiğini, Nijer'in tek meşru yöneticisi olduğunu vurgulayan Borrell, darbeci askerlere Bazum'u derhal ve şartsız serbest bırakma çağrısında bulundu.Borrell, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesisi için çalışmaya devam edeceklerini, ülkenin kurumlarının bütünlüğüne yönelik saldırının AB-Nijer ilişkileri için sonuçları olacağını belirterek, "Bu çerçevede bütçe desteğinin derhal kesilmesine ek olarak, güvenlik alanındaki tüm işbirliği süresiz olarak askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.Darbenin arkasında, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı. Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230728/ecowas-liderleri-nijerdeki-darbe-nedeniyle-30-temmuzda-toplanacak-1074128504.html
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nijer, darbe, avrupa birliği, josep borrell
nijer, darbe, avrupa birliği, josep borrell
AB, Nijer'deki darbe yönetimini tanımayacağını açıkladı
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Avrupa Birliği (AB), Nijer'deki askeri darbenin ardından oluşturulan yönetimi tanımayacağını, bu ülkeye yönelik yardımı ve işbirliğini askıya aldığını duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer'deki askeri darbeyle ilgili açıklamasında, darbenin ardından değişen yönetimi tanımadıklarını ve tanımayacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un demokratik şekilde seçildiğini, Nijer'in tek meşru yöneticisi olduğunu vurgulayan Borrell, darbeci askerlere Bazum'u derhal ve şartsız serbest bırakma çağrısında bulundu.
Borrell, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesisi için çalışmaya devam edeceklerini, ülkenin kurumlarının bütünlüğüne yönelik saldırının AB-Nijer ilişkileri için sonuçları olacağını belirterek, "Bu çerçevede bütçe desteğinin derhal kesilmesine ek olarak, güvenlik alanındaki tüm işbirliği süresiz olarak askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.
Darbenin arkasında, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı. Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.