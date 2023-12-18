https://sputniknews.com.tr/20231218/macaristan-rus-gazindan-ek-vergi-alan-bulgaristanin-sengene-girmesine-izin-vermeyecegiz-1078567558.html
Macaristan: Rus gazından ek vergi alan Bulgaristan'ın Şengen'e girmesine izin vermeyeceğiz
Macaristan: Rus gazından ek vergi alan Bulgaristan'ın Şengen'e girmesine izin vermeyeceğiz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğalgazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T11:43+0300
2023-12-18T11:43+0300
2023-12-18T11:43+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
peter szijjarto
bulgaristan
rus doğal gazı
doğalgaz
avrupa
avrupa birliği
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğalgazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirdi.The Politico'nun haberine göre, Szijjarto Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girmesine ilişkin açıklamada bulundu.Bulgaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşan doğalgaza ek vergi uygulayarak ‘düşmanca tutum’ sergilediğini belirten Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor" ifadesini kullandı.Szijjarto, "Bu uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Şengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde söyledik" dedi.Sofya yönetimi, ekimde, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğalgaz için metreküp başına yaklaşık 10 euro ek vergi uygulamaya başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231217/cumhurbaskani-erdogan-yarin-macaristana-gidecek-1078553317.html
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macaristan, peter szijjarto, bulgaristan, rus doğal gazı, doğalgaz, avrupa, avrupa birliği
macaristan, peter szijjarto, bulgaristan, rus doğal gazı, doğalgaz, avrupa, avrupa birliği
Macaristan: Rus gazından ek vergi alan Bulgaristan'ın Şengen'e girmesine izin vermeyeceğiz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğalgazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğalgazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini
bildirdi.
The Politico'nun haberine göre, Szijjarto Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Bulgaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşan doğalgaza ek vergi uygulayarak ‘düşmanca tutum’ sergilediğini belirten Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor" ifadesini kullandı.
Szijjarto, "Bu uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Şengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde söyledik" dedi.
Sofya yönetimi,
ekimde, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğalgaz için metreküp başına yaklaşık 10 euro ek vergi
uygulamaya başlamıştı.