https://sputniknews.com.tr/20231217/cumhurbaskani-erdogan-yarin-macaristana-gidecek-1078553317.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T18:43+0300

2023-12-17T18:43+0300

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politika

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

macaristan

viktor orban

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle yarın, Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.Erdoğan ile Orban'ın başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231217/cumhurbaskani-erdogan-partisinin-istanbul-teskilatiyla-bir-araya-geldi-1078548744.html

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