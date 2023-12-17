https://sputniknews.com.tr/20231217/cumhurbaskani-erdogan-partisinin-istanbul-teskilatiyla-bir-araya-geldi-1078548744.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan teyamül yoklaması için partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teyamül yoklaması için partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirmek... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T15:55+0300

2023-12-17T15:55+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

istanbul

ak parti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katıldı. Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık Cuma günü toplantıya ilişkin İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-buyuksehir-adaylari-ne-zaman-aciklanacak-1078497340.html

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