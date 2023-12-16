https://sputniknews.com.tr/20231216/serbiagas-bulgaristan-rus-dogalgazina-tuketim-vergisi-getirmekle-abye-tedariki-durdurmak-istedi-1078519728.html

Serbiagas: Bulgaristan, Rus doğalgazına tüketim vergisi getirmekle AB'ye tedariki durdurmak istedi

Serbiagas: Bulgaristan, Rus doğalgazına tüketim vergisi getirmekle AB'ye tedariki durdurmak istedi

Sırp doğal gaz şirketi Serbiagas Genel Müdürü Duşan Bayatoviç, Bulgar yetkililerin Rus gazının Avrupa'ya tedarikini durdurmak amacıyla geçişine tüketim vergisi... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T10:48+0300

2023-12-16T10:48+0300

2023-12-16T10:48+0300

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Sırp doğal gaz şirketi Serbiagas Genel Müdürü ve Sırbistan Sosyalist Partisi Genel Başkan Yardımcısı Duşan Bayatoviç, Sputnik’e verdiği demeçte Bulgar yetkililerin Rus gazının Avrupa'ya tedarikini durdurmak amacıyla geçişine tüketim vergisi getirmeye çalıştığını, ancak bunun imkansız olduğunu söyledi.Bayatoviç, “Bu ek yüz doları uygulamaya koyma girişiminin amacı, Rusların ödemeyi reddetmesi, geri kalanlar için pahalı hale gelmesi ve sonra da transit ücretinin ödenmediğini, hizmetin sağlanamayacağını söylemekti. Bu, Türk Akımı ve Balkan Akımı yoluyla Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Slovakya'ya Rus gazı tedarikini durdurmak için icat edildi. Kuzey Akım'da olduğu gibi Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'na yönelik bir sabotaj fazla şüphe uyandıracaktı. Denizin dibinde başka bir gaz boru hattının havay uçurulmasını haklı çıkarmak mümkün olmayacaktı, bu nedenle Rusya’dan Avrupa'ya gaz tedarikini durdurmak için bu seçenek icat edildi” dedi.Bayatoviç, Bulgar makamlarının bu kararı geri çektiğini ve kararın şu anda Bulgar Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirildiğini kaydetti.

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rusya, rus doğal gazı, bulgaristan, avrupa birliği, sırbistan, avrupa, türk akımı, macaristan, avusturya, slovakya