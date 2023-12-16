https://sputniknews.com.tr/20231216/macaristan-bulgaristan-rus-gazina-tuketim-vergisi-getirmezse-biz-de-schengeni-veto-etmeyiz-1078527394.html

Macaristan: Bulgaristan Rus gazına tüketim vergisi getirmezse biz de Schengen’i veto etmeyiz

Macaristan: Bulgaristan Rus gazına tüketim vergisi getirmezse biz de Schengen’i veto etmeyiz

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi’ne katılımını veto etme tehdidinin ardından bu ülkenin Rus doğalgazına uyguladığı... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T16:53+0300

2023-12-16T16:53+0300

2023-12-16T16:53+0300

dünya

peter szijjarto

macaristan

bulgaristan

viktor orban

rus doğal gazı

schengen bölgesi

sırbistan

kuzey makedonya

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Eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği görüşmede, Budapeşte’nin talebi üzerine Sofya’nın Rus gazının kendi topraklarından geçişine uyguladığı tüketim vergisini kaldıracağını söyledi.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Bulgaristan’ın tüketim vergisi kararının, Avrupa Birliği’nin hukukuna aykırı ve Macaristan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya gaz arzını riske atan “skandal ve hasımca adım” olarak nitelendirdi.Szijjarto, “Bulgarlara, Macaristan’ın enerji güvenliğini uzun süre tehlikeye atmaya devam etmeleri durumunda, onların Schengen Bölgesi’ne katılımını veto edeceğimizi açıkça ifade ettik. Schengen’le ilgili karar önümüzdeki hafta ele alınacak olması nedeniyle şimdi aniden bu yasayı kaldırma çalışmalarına başladılar. Eğer gerçekten bu yasayı kaldırırlarsa o zaman biz de elbette veto kararımızı geri çekeriz” diye konuştu.Bulgaristan, 13 Ekim’de Rus doğalgazına, saat başına 20 lev (10 euro) tüketim vergisi getirmişti. Bulgaristan Hazine Bakanı Asen Vasilev, amaçlarının Rus Gazprom şirketinin gelirlerini azaltmak olduğunu açıklamıştı. Macaristan ve Sırbistan, ortak bildirilerinde, Bulgaristan’ın bu adımının enerji güvenliklerini tehlikeye attığını ifade etmişlerdi.

https://sputniknews.com.tr/20231216/disisleri-bakani-szijjarto-macaristan-abd-bayragindaki-yildizlardan-biri-degil-1078519297.html

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peter szijjarto, macaristan, bulgaristan, viktor orban, rus doğal gazı, schengen bölgesi, sırbistan, kuzey makedonya