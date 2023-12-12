https://sputniknews.com.tr/20231212/f-16-hikayesi-amerikan-politikasinin-ikiyuzlulugunun-tezahuru-1078348979.html

‘F-16 hikayesi Amerikan politikasının ikiyüzlülüğünün tezahürü’

‘F-16 hikayesi Amerikan politikasının ikiyüzlülüğünün tezahürü’

Bugün medya, ABD'nin özellikle askeri uçak tedariki konusunda Türkiye'ye karşı güvenilmez davranmaya devam etmesinden dolayı Ankara’da oluşan memnuniyetsizliği... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T09:46+0300

2023-12-12T09:46+0300

2023-12-12T09:46+0300

görüş

türkiye

abd

abd hegemonyası

f-16

recep tayyip erdoğan

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

birleşik arap emirlikleri (bae)

gazze

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Peki ABD'nin yüksek teknolojili savaş uçağı tedariki konusunda Türkiye ile işbirliği yapma konusundaki isteksizliğinin nedeni ne?Rus askeri uzman emekli albay Oleg Faliçev, Sputnik haber ajansına verdiği demecinde, ABD'nin Türkiye'ye yönelik mevcut tutumunun büyük ölçüde Amerikan politikasının ikiyüzlülüğünden kaynaklandığını öne sürdü.ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi reddetme hikayesinin çok şey anlattığına vurgu yapan Faliçev, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:‘Bu kadar dar görüşlü hegemon ile aynı yolda yürüyen çok az kişi kalır’Uzman, bu durumun Türkiye ile ABD arasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki bir dizi meseleye ilişkin büyüyen giderek büyüyen gerilim bağlamında daha da geçerli olduğuna değinirken, “Türkiye, İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin ipuçlarıyla aslında ABD'nin aklını başına toplamasına fırsat verdi. Ama Amerikalılar bunu anlamadı ya da anlamıyormuş gibi yaptı” diye konuştu.ABD'nin mevcut politikasının aslında kendi kendini yok etmeye yönelik bir politika olduğuna inanan Faliçev, ABD’nin oturduğu dalı kesmeye ısrarla devam ederek müttefiklerini uzaklaştırdığını, bu kadar dar görüşlü bir hegemonla aynı yolda yürüyen çok az kişinin kaldığını vurguladı.Faliçev’e göre ABD-Türkiye ilişkilerinde kırmızı çizginin çoktan aşılmış olması ve bunu ikili ilişkilerde bir kopmanın takip etmesi mümkün.Türkiye ile ABD arasındaki güvensizliğin artarak devam ettiğine dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231209/erdogan-islam-dusmanligi-batiyi-zehirli-bir-sarmasik-gibi-sardi-1078248282.html

abd

birleşik arap emirlikleri (bae)

gazze

gazze şeridi

israil

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2023

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türkiye, abd, abd hegemonyası, f-16, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşik arap emirlikleri (bae), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin