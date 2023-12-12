https://sputniknews.com.tr/20231212/f-16-hikayesi-amerikan-politikasinin-ikiyuzlulugunun-tezahuru-1078348979.html
‘F-16 hikayesi Amerikan politikasının ikiyüzlülüğünün tezahürü’
‘F-16 hikayesi Amerikan politikasının ikiyüzlülüğünün tezahürü’
Bugün medya, ABD'nin özellikle askeri uçak tedariki konusunda Türkiye'ye karşı güvenilmez davranmaya devam etmesinden dolayı Ankara’da oluşan memnuniyetsizliği... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T09:46+0300
2023-12-12T09:46+0300
2023-12-12T09:46+0300
görüş
türkiye
abd
abd hegemonyası
f-16
recep tayyip erdoğan
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşik arap emirlikleri (bae)
gazze
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Peki ABD'nin yüksek teknolojili savaş uçağı tedariki konusunda Türkiye ile işbirliği yapma konusundaki isteksizliğinin nedeni ne?Rus askeri uzman emekli albay Oleg Faliçev, Sputnik haber ajansına verdiği demecinde, ABD'nin Türkiye'ye yönelik mevcut tutumunun büyük ölçüde Amerikan politikasının ikiyüzlülüğünden kaynaklandığını öne sürdü.ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi reddetme hikayesinin çok şey anlattığına vurgu yapan Faliçev, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:‘Bu kadar dar görüşlü hegemon ile aynı yolda yürüyen çok az kişi kalır’Uzman, bu durumun Türkiye ile ABD arasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki bir dizi meseleye ilişkin büyüyen giderek büyüyen gerilim bağlamında daha da geçerli olduğuna değinirken, “Türkiye, İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin ipuçlarıyla aslında ABD'nin aklını başına toplamasına fırsat verdi. Ama Amerikalılar bunu anlamadı ya da anlamıyormuş gibi yaptı” diye konuştu.ABD'nin mevcut politikasının aslında kendi kendini yok etmeye yönelik bir politika olduğuna inanan Faliçev, ABD’nin oturduğu dalı kesmeye ısrarla devam ederek müttefiklerini uzaklaştırdığını, bu kadar dar görüşlü bir hegemonla aynı yolda yürüyen çok az kişinin kaldığını vurguladı.Faliçev’e göre ABD-Türkiye ilişkilerinde kırmızı çizginin çoktan aşılmış olması ve bunu ikili ilişkilerde bir kopmanın takip etmesi mümkün.Türkiye ile ABD arasındaki güvensizliğin artarak devam ettiğine dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231209/erdogan-islam-dusmanligi-batiyi-zehirli-bir-sarmasik-gibi-sardi-1078248282.html
abd
birleşik arap emirlikleri (bae)
gazze
gazze şeridi
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
türkiye, abd, abd hegemonyası, f-16, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşik arap emirlikleri (bae), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin
türkiye, abd, abd hegemonyası, f-16, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşik arap emirlikleri (bae), gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin
‘F-16 hikayesi Amerikan politikasının ikiyüzlülüğünün tezahürü’
Özel
Bugün medya, ABD'nin özellikle askeri uçak tedariki konusunda Türkiye'ye karşı güvenilmez davranmaya devam etmesinden dolayı Ankara’da oluşan memnuniyetsizliği ve öfkeyi yazıyor.
Peki ABD'nin yüksek teknolojili savaş uçağı tedariki konusunda Türkiye ile işbirliği yapma konusundaki isteksizliğinin nedeni ne?
Rus askeri uzman emekli albay Oleg Faliçev, Sputnik haber ajansına verdiği demecinde, ABD'nin Türkiye'ye yönelik mevcut tutumunun büyük ölçüde Amerikan politikasının ikiyüzlülüğünden kaynaklandığını öne sürdü.
ABD'nin Türkiye'ye F-16
savaş uçakları tedarik etmeyi reddetme hikayesinin çok şey anlattığına vurgu yapan Faliçev, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
Amerikalılar, müttefiklerinin burunlarının önünde yem gibi havuç tutarak kendi konumlarını empoze etmeye alışkınlar. Şu ana kadar da bu yöntemleri nedeniyle oluşan tepkilerden paçayı kurtardılar. Ancak müttefiklerinizi sonsuza kadar aldatmak imkansızdır. Er ya da geç devletler iki yüzlü Amerikan politikasının gerçekliğini görmeye başlıyor. F-35 konusunda yapılan anlaşmalar yerine getirilmediği gibi, Türkiye'ye vaat edilen F-16’ların da kağıt üzerinde kalacağı, yerine getirilmeyeceği aşikar.
‘Bu kadar dar görüşlü hegemon ile aynı yolda yürüyen çok az kişi kalır’
Uzman, bu durumun Türkiye ile ABD arasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki bir dizi meseleye ilişkin büyüyen giderek büyüyen gerilim bağlamında daha da geçerli olduğuna değinirken, “Türkiye, İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin ipuçlarıyla aslında ABD'nin aklını başına toplamasına fırsat verdi. Ama Amerikalılar bunu anlamadı ya da anlamıyormuş gibi yaptı” diye konuştu.
ABD'nin mevcut politikasının aslında kendi kendini yok etmeye yönelik bir politika olduğuna inanan Faliçev, ABD’nin oturduğu dalı kesmeye ısrarla devam ederek müttefiklerini uzaklaştırdığını, bu kadar dar görüşlü bir hegemonla aynı yolda yürüyen çok az kişinin kaldığını vurguladı.
Faliçev’e göre ABD-Türkiye ilişkilerinde kırmızı çizginin çoktan aşılmış olması ve bunu ikili ilişkilerde bir kopmanın takip etmesi mümkün.
Türkiye ile ABD arasındaki güvensizliğin
artarak devam ettiğine dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
İki ülkenin birbirinden tamamen ayrılmasının kaçınılmaz olarak takip edeceği kırmızı çizginin çoktan aşılmış olması mümkün. Açıkçası, Filistin-İsrail çatışmasının ağırlaşması ve ABD ile İslam dünyası arasındaki büyüyen çelişkiler bu yangını körükledi. BM Güvenlik Konseyi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze Şeridi'nde acil ateşkese ilişkin karar taslağını nasıl oyladığına hepimiz tanık olduk. Herkes ateşkes için konuşuyordu ve yalnızca ABD Gazze'deki çatışmaların devam etmesi yönünde oy kullandı. Washington, Filistin bölgesinde çocuklara, yaşlılara ve kadınlara yönelik bombalamaların sürdürülmesini savundu. Gazze'deki hastanelere, okullara, anaokullarına ve diğer insani yardım tesislerine yönelik saldırıların devam etmesi nedeniyle de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İslam dünyası, haklı olarak ABD'nin bu iki yüzlü politikasına oldukça öfkeli.