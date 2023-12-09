https://sputniknews.com.tr/20231209/erdogan-islam-dusmanligi-batiyi-zehirli-bir-sarmasik-gibi-sardi-1078248282.html
Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil
Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Bugünü insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T15:03+0300
2023-12-09T15:03+0300
2023-12-09T15:13+0300
israil- filistin çatışması
recep tayyip erdoğan
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ayrıntılar ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231209/putin-sisi-ile-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1078247968.html
filistin
israil
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recep tayyip erdoğan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
recep tayyip erdoğan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil
15:03 09.12.2023 (güncellendi: 15:13 09.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Bugünü insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli bir sarmaşık gibi sardı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ayrıntılar ise şöyle:
"Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor."
"Giderek şiddetlenen barbarlık örneklerini ve arşa yükselen masum çığlıklarını bir dönüm noktasına yaklaştığımızın işaretleri olarak görüyoruz."