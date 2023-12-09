https://sputniknews.com.tr/20231209/putin-sisi-ile-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1078247968.html
Putin, Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü
Putin, Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi’ndeki durumu görüştü. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T14:53+0300
2023-12-09T14:53+0300
2023-12-09T14:53+0300
israil- filistin çatışması
vladimir putin
rusya
sisi
mısır
abdülffetah sisi
abdülfettah el sisi
israil
israil-filistin
gazze
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Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Facebook'ta yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki durumu ve Gazze sakinlerine insani yardım ulaştırılması konusunu ele aldıklarını belirtti.Sözcü, iki liderin ayrıca Gazze'de ateşkes çabalarına devam etme konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’yi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla aradı. Görüşmede, gergin siyasi ve insani durum ışığında, özellikle Gazze Şeridi ve Filistin topraklarındaki durum ele alındı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/abd-medyasi-abdnin-ukraynaya-verdigi-destek-artik-pamuk-ipligine-bagli-1078247152.html
rusya
mısır
israil
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vladimir putin, rusya, sisi, mısır, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, israil, israil-filistin, gazze
vladimir putin, rusya, sisi, mısır, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, israil, israil-filistin, gazze
Putin, Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi’ndeki durumu görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Facebook'ta yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki durumu ve Gazze sakinlerine insani yardım ulaştırılması konusunu ele aldıklarını belirtti.
Sözcü, iki liderin ayrıca Gazze'de ateşkes çabalarına devam etme konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’yi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla aradı. Görüşmede, gergin siyasi ve insani durum ışığında, özellikle Gazze Şeridi ve Filistin topraklarındaki durum ele alındı” ifadelerini kullandı.