https://sputniknews.com.tr/20231209/abd-medyasi-abdnin-ukraynaya-verdigi-destek-artik-pamuk-ipligine-bagli-1078247152.html
ABD medyası: ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı
ABD medyası: ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı
NYT, Biden'ın eylemleri nedeniyle Ukrayna'ya desteğin artık ‘pamuk ipliğine bağlı’ olduğunu yazdı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T14:19+0300
2023-12-09T14:19+0300
2023-12-09T14:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
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batı basını
abd
joe biden
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New York Times gazetesinde yer alan makalede, ABD Başkanı Joe Biden'ın eylemleri nedeniyle Ukrayna'ya verilen askeri desteğin artık ‘pamuk ipliğine bağlı’ olduğu belirtildi.Makalede, “Başkan Biden geçen ay Kongre'den, Ukrayna ve İsrail’e yardıma hem krizi çözmek hem de Cumhuriyetçilerin desteğini almak için Meksika sınırındaki güvenlik sorununu da dail ederek ek para talebi de bulundu” denilerek, ancak bu adımın onu çıkmaza soktuğuna vurgu yapıldı.Biden’ın bu hamlesinin Demokrat senatörler arasında da görüş farklılıklarına yol açtığına dikkat çekilen makalede, "Bu konuyu masaya getirerek, sağcıları (Cumhuriyetçiler) sınırdaki duruma ilişkin politikada kapsamlı değişiklikler talep etme yönünde kışkırttı. Sonuç olarak kendi partisi de bu konuda ikiye bölündü" ifadeleri kullanıldı.Biden'ın bundan sonra Ukrayna ve İsrail'e yardımın önündeki engeli kaldırmak için ne gibi tavizler verilebileceğine karar vermesi gerekeceği belirtilen makalede, "Biden, muhafazakarların taleplerine boyun eğmekle ne kadar ilerleyebileceğine karar vermesi gerekecek" ifadesine yer verilerek, mevcut çıkmazda Ukrayna'daki çatışmaya verilen desteğin pamuk ipliğine bağlı olduğu değerlendirmesi yapıldı.Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı günden bu yana Ukrayna’ya silah tedariki dahil tüm alanlarda yardım için ayrılan fonların yüzde 96’sının harcandığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/filistinden-tibbi-yardim-saglayan-rusyaya-tesekkur-1078246064.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, rusya savunma bakanlığı, batı basını, abd, joe biden
ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, rusya savunma bakanlığı, batı basını, abd, joe biden
ABD medyası: ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı
NYT, Biden'ın eylemleri nedeniyle Ukrayna'ya desteğin artık ‘pamuk ipliğine bağlı’ olduğunu yazdı.
New York Times gazetesinde yer alan makalede, ABD Başkanı Joe Biden'ın eylemleri nedeniyle Ukrayna'ya verilen askeri desteğin artık ‘pamuk ipliğine bağlı’ olduğu belirtildi.
Makalede, “Başkan Biden geçen ay Kongre'den, Ukrayna ve İsrail’e yardıma hem krizi çözmek hem de Cumhuriyetçilerin desteğini almak için Meksika sınırındaki güvenlik sorununu da dail ederek ek para talebi de bulundu” denilerek, ancak bu adımın onu çıkmaza soktuğuna vurgu yapıldı.
Biden’ın bu hamlesinin Demokrat senatörler arasında da görüş farklılıklarına yol açtığına dikkat çekilen makalede, "Bu konuyu masaya getirerek, sağcıları (Cumhuriyetçiler) sınırdaki duruma ilişkin politikada kapsamlı değişiklikler talep etme yönünde kışkırttı. Sonuç olarak kendi partisi de bu konuda ikiye bölündü" ifadeleri kullanıldı.
Biden'ın bundan sonra Ukrayna ve İsrail'e yardımın önündeki engeli kaldırmak için ne gibi tavizler verilebileceğine karar vermesi gerekeceği belirtilen makalede, "Biden, muhafazakarların taleplerine boyun eğmekle ne kadar ilerleyebileceğine karar vermesi gerekecek" ifadesine yer verilerek, mevcut çıkmazda Ukrayna'daki çatışmaya verilen desteğin pamuk ipliğine bağlı olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı günden bu yana Ukrayna’ya silah tedariki dahil tüm alanlarda yardım için ayrılan fonların yüzde 96’sının harcandığını belirtmişti.