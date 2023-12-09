https://sputniknews.com.tr/20231209/filistinden-tibbi-yardim-saglayan-rusyaya-tesekkur-1078246064.html
Filistin’den tıbbi yardım sağlayan Rusya'ya teşekkür
Filistin’den tıbbi yardım sağlayan Rusya'ya teşekkür
Gazze'deki Şuhada el-Aksa Hastanesi müdürü İyad Ebu Zaher, sağladığı tıbbi yardım için Rusya’ya teşekkür etti. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T13:20+0300
2023-12-09T13:20+0300
2023-12-09T13:20+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
rusya
moskova. kremlin. putin
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Gazze Şeridi'ndeki Şuheda el-Aksa Hastanesi müdürü İyad Ebu Zaher, bölge sakinlerine tıbbi yardım sağladığı için Rusya'ya teşekkür etti. Ebu Zaher, "Filistin halkı, sağlık bakanlığı ve hastane müdürü olarak kendi adıma, bölgeye tıbbi yardım sağladıkları için Rusya'ya, devlet başkanına ve halkına teşekkür ediyoruz” dedi.Ebu Zaher, Rus yardımının birçok yaralı Filistinlinin hayatının kurtarılmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Cuma günü Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait özel bir uçak, Rusya’ya bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde Gazze Şeridi'ndeki nüfus için toplanan 20 tonluk insani yardımı Mısır’a ulaştırmıştı.Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi (DUM) Başkan Yardımcısı İldar Alyautdinov, idare nezdinde faaliyet gösteren Zekat Vakfı’nın Gazze Şeridi’nde 20 yataklık hastanenin yapımına yardımcı olduğunu, bir hastane yapımının daha planlandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231209/kurtulmus-filistinde-oldurulen-her-cocugun-her-kadinin-elindeki-kanda-abd-yonetiminin-de-payi-var-1078245682.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, rusya, moskova. kremlin. putin
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, rusya, moskova. kremlin. putin
Filistin’den tıbbi yardım sağlayan Rusya'ya teşekkür
Gazze'deki Şuhada el-Aksa Hastanesi müdürü İyad Ebu Zaher, sağladığı tıbbi yardım için Rusya’ya teşekkür etti.
Gazze Şeridi'ndeki Şuheda el-Aksa Hastanesi müdürü İyad Ebu Zaher, bölge sakinlerine tıbbi yardım sağladığı için Rusya'ya teşekkür etti. Ebu Zaher, "Filistin halkı, sağlık bakanlığı ve hastane müdürü olarak kendi adıma, bölgeye tıbbi yardım sağladıkları için Rusya'ya, devlet başkanına ve halkına teşekkür ediyoruz” dedi.
Ebu Zaher, Rus yardımının birçok yaralı Filistinlinin hayatının kurtarılmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Cuma günü Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait özel bir uçak, Rusya’ya bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde Gazze Şeridi'ndeki nüfus için toplanan 20 tonluk insani yardımı Mısır’a ulaştırmıştı.
Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi (DUM) Başkan Yardımcısı İldar Alyautdinov, idare nezdinde faaliyet gösteren Zekat Vakfı’nın Gazze Şeridi’nde 20 yataklık hastanenin yapımına yardımcı olduğunu, bir hastane yapımının daha planlandığını duyurmuştu.