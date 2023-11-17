https://sputniknews.com.tr/20231117/erdogan-karakus-turkiye-abdnin-f-16-baskisini-kirmak-icin-eurofighteri-gundemine-aldi-1077500246.html
Erdoğan Karakuş: Türkiye ABD’nin F-16 baskısını kırmak için Eurofighter’ı gündemine aldı
Erdoğan Karakuş: Türkiye ABD’nin F-16 baskısını kırmak için Eurofighter’ı gündemine aldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye daha önce ABD’den... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T14:39+0300
2023-11-17T14:39+0300
2023-11-17T14:57+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanı
yaşar güler
savaş uçağı
uçak
f-16
f-35
eurofighter typhoon
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064551952_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_004b66d7f86bc917651bbc9b21a83b45.jpg
Türkiye daha önce 2021 sonunda ABD’den 40 adet yeni Block 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için 79 modernizasyon kiti almak istemişti. ABD Kongresi Türkiye’ye satışı gündeme almayarak oyalama taktiği uyguladı. Hatta Türkiye’ye uçak satışını Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasına endeksleyen açıklamalar yapıldı.Bu süreç içerisinde Türkiye kendi muharip savaş uçağını geliştirme projesine de hız verdi. Fakat Yunanistan’ın hava gücüne yönelik adımlar nedeniyle Türkiye daha hızlı bir çözüm arayışı içine girdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Bakan Güler, "İngiltere ve İspanya 'Evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Türkiye’nin hava gücünü artırmaya yönelik bu adımını Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş Sputnik’e şöyle değerlendirdi:‘İngiltere Türkiye’ye uçak satmak istiyor’ABD’nin bu tutumuna karşılık İngiltere’nin Türkiye’ye uçak satmak istediğini ifade eden Karakuş “İngiltere Eurofighter uçaklarını satmak istiyor. İngilizlerde 120-135 F-35 alacaktı. Onlar da aldıkları kararla F-35 alımını sınırladılar. Türkiye’nin İngilizler ile iyi ilişkileri var. NATO ülkeleri içerisinde bir tek İngilizler Konya’daki elektronik harp ve atış sahasında tatbikat yapmayı sürdürüyor. İngilizler Türkiye’deki Kaan gibi uçak geliştirme projelerinde mühendis çalıştırıyor. Türkiye’yi Eurofighter Tayfun uçağına daha sonra da üretmek istediği tempest, fırtına uçağına Türkiye’yi de dahil etmek istiyor” ifadelerini kullandı.‘ABD’ye baskı için bu adımı atıyoruz’ABD baskısından kurtulmak için bu adımı attığını belirten Karakuş "F-16’da çeşitli engellerle karşılaştığımız için hiç olmaz ise Eurofighter alınması, kendimize göre tehdit gördüğümüz Yunanistan’ın çabalarına karşı bir ara formül olarak bunun düşülmesi gündemde. İngiltere Türkiye bu Eurofighter uçağından alsın daha sonra da Tempest uçağı ile ilgili olarak da birlikte çalışma içine girelim diyor. Türkiye ile bu süreç iyi devam ederse Türkiye’de İngiltere’nin Tempers uçağıyla ilgili çalışma içerisine girecek diye düşünüyorum. Şu anda İngiltere Japonya ve İtalya ile bu uçak konusunda anlaştı. Biz ABD’ye bir baskı yaratmak için bu işlemi yapmış oluyoruz diye düşünüyorum” dedi.‘1974 yılında da benzer bir adım atılmıştı’ABD’nin ambargolarını kırmak için daha önce de benzer adımlar atıldığını hatırlatan Karakuş “1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD bize ambargo koymuştu. Bu sırada Yunanistan’a da uçak vermeye devam etmişti. Türkiye’de o zaman F-104S uçaklarını İtalya’dan satın almaya başladı. 40 tane uçak aldı. Daha sonra da alacağını gösterir bir adım atınca ABD ambargoyu kaldırıp ambargo uyguladığı uçakları bize vermeye başladı. Böyle bir taktik uygulama o zaman da yapılmıştı” değerlendirmesini yaptı.F-16 ile Eurofighter arasındaki fark
ingiltere
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064551952_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_911acf6da049aca5fc065d70b9139042.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, yaşar güler, savaş uçağı, uçak, f-16, f-35, eurofighter typhoon, nato, abd, ingiltere, almanya, savunma bakanı, инфографика
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, yaşar güler, savaş uçağı, uçak, f-16, f-35, eurofighter typhoon, nato, abd, ingiltere, almanya, savunma bakanı, инфографика
Erdoğan Karakuş: Türkiye ABD’nin F-16 baskısını kırmak için Eurofighter’ı gündemine aldı
14:39 17.11.2023 (güncellendi: 14:57 17.11.2023)
Özel
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye daha önce ABD’den 40 F-16 uçağı talep etmişti. Bu gelişmeyi Sputnik’e değerlendiren emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş ABD’nin F-16 konusundaki baskısını kırmak için bu adımın atıldığını söyledi.
Türkiye daha önce 2021 sonunda ABD’den 40 adet yeni Block 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için 79 modernizasyon kiti almak istemişti. ABD Kongresi Türkiye’ye satışı gündeme almayarak oyalama taktiği uyguladı. Hatta Türkiye’ye uçak satışını Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasına endeksleyen açıklamalar yapıldı.
Bu süreç içerisinde Türkiye kendi muharip savaş uçağını geliştirme projesine de hız verdi. Fakat Yunanistan’ın hava gücüne yönelik adımlar nedeniyle Türkiye daha hızlı bir çözüm arayışı içine girdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Bakan Güler, "İngiltere ve İspanya 'Evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Türkiye’nin hava gücünü artırmaya yönelik bu adımını Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş Sputnik’e şöyle değerlendirdi:
“250 civarında milli muharip uçağın üretileceği tarih aşağı yukarı 2040. Türkiye’nin 2040’a kadar uçak ihtiyacı var. F-35 konusunda haksız bir ticari olay oldu. Siyasi ve ticari nedenlerle F-35’de çıkardılar. Yoksa biz 110-120 civarında F-35 alıp, kendi muharip uçağımızı üretinceye kadar bu açığı kapatmayı planlamıştık. Milli muharip uçağımızın 2030’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Ama 250 sayısına ulaşması 2040 yılını bulabilir. Onun için Türkiye’nin bir ara uçak ihtiyacı var. Bu süreçte Yunanistan hava gücüne sürekli yeni güç katıyor. Yunanistan 24 Rafelle Savaş uçağını tamamlamaya çalışıyor. Türkiye’nin kara gücü ile baş etmesi mümkün değil, o nedenle Yunanistan hava gücüne ağırlık veriyor. Bu zaman içerisinde Türkiye’nin uçak arayışı var. F-35’den de çıkıldığı için bu ihtiyaç var. Türkiye bu nedenle 40 adet F-16 alınması ve 80 adet F-16’nın da modernize edilmesi için girişim başlattı. Fakat ABD çeşitli nedenlerle bu işi geciktirdi. Şimdi de Türkiye’nin Gazze’deki tutumu ve söylemlerini bahane ediyorlar.”
‘İngiltere Türkiye’ye uçak satmak istiyor’
ABD’nin bu tutumuna karşılık İngiltere’nin Türkiye’ye uçak satmak istediğini ifade eden Karakuş “İngiltere Eurofighter uçaklarını satmak istiyor. İngilizlerde 120-135 F-35 alacaktı. Onlar da aldıkları kararla F-35 alımını sınırladılar. Türkiye’nin İngilizler ile iyi ilişkileri var. NATO ülkeleri içerisinde bir tek İngilizler Konya’daki elektronik harp ve atış sahasında tatbikat yapmayı sürdürüyor. İngilizler Türkiye’deki Kaan gibi uçak geliştirme projelerinde mühendis çalıştırıyor. Türkiye’yi Eurofighter Tayfun uçağına daha sonra da üretmek istediği tempest, fırtına uçağına Türkiye’yi de dahil etmek istiyor” ifadelerini kullandı.
‘ABD’ye baskı için bu adımı atıyoruz’
ABD baskısından kurtulmak için bu adımı attığını belirten Karakuş "F-16’da çeşitli engellerle karşılaştığımız için hiç olmaz ise Eurofighter alınması, kendimize göre tehdit gördüğümüz Yunanistan’ın çabalarına karşı bir ara formül olarak bunun düşülmesi gündemde. İngiltere Türkiye bu Eurofighter uçağından alsın daha sonra da Tempest uçağı ile ilgili olarak da birlikte çalışma içine girelim diyor. Türkiye ile bu süreç iyi devam ederse Türkiye’de İngiltere’nin Tempers uçağıyla ilgili çalışma içerisine girecek diye düşünüyorum. Şu anda İngiltere Japonya ve İtalya ile bu uçak konusunda anlaştı. Biz ABD’ye bir baskı yaratmak için bu işlemi yapmış oluyoruz diye düşünüyorum” dedi.
‘1974 yılında da benzer bir adım atılmıştı’
ABD’nin ambargolarını kırmak için daha önce de benzer adımlar atıldığını hatırlatan Karakuş “1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD bize ambargo koymuştu. Bu sırada Yunanistan’a da uçak vermeye devam etmişti. Türkiye’de o zaman F-104S uçaklarını İtalya’dan satın almaya başladı. 40 tane uçak aldı. Daha sonra da alacağını gösterir bir adım atınca ABD ambargoyu kaldırıp ambargo uyguladığı uçakları bize vermeye başladı. Böyle bir taktik uygulama o zaman da yapılmıştı” değerlendirmesini yaptı.
F-16 ile Eurofighter arasındaki fark