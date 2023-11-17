https://sputniknews.com.tr/20231117/erdogan-karakus-turkiye-abdnin-f-16-baskisini-kirmak-icin-eurofighteri-gundemine-aldi-1077500246.html

Erdoğan Karakuş: Türkiye ABD’nin F-16 baskısını kırmak için Eurofighter’ı gündemine aldı

Erdoğan Karakuş: Türkiye ABD’nin F-16 baskısını kırmak için Eurofighter’ı gündemine aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye daha önce ABD’den... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T14:39+0300

2023-11-17T14:39+0300

2023-11-17T14:57+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanı

yaşar güler

savaş uçağı

uçak

f-16

f-35

eurofighter typhoon

nato

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Türkiye daha önce 2021 sonunda ABD’den 40 adet yeni Block 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için 79 modernizasyon kiti almak istemişti. ABD Kongresi Türkiye’ye satışı gündeme almayarak oyalama taktiği uyguladı. Hatta Türkiye’ye uçak satışını Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasına endeksleyen açıklamalar yapıldı.Bu süreç içerisinde Türkiye kendi muharip savaş uçağını geliştirme projesine de hız verdi. Fakat Yunanistan’ın hava gücüne yönelik adımlar nedeniyle Türkiye daha hızlı bir çözüm arayışı içine girdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Bakan Güler, "İngiltere ve İspanya 'Evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Türkiye’nin hava gücünü artırmaya yönelik bu adımını Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş Sputnik’e şöyle değerlendirdi:‘İngiltere Türkiye’ye uçak satmak istiyor’ABD’nin bu tutumuna karşılık İngiltere’nin Türkiye’ye uçak satmak istediğini ifade eden Karakuş “İngiltere Eurofighter uçaklarını satmak istiyor. İngilizlerde 120-135 F-35 alacaktı. Onlar da aldıkları kararla F-35 alımını sınırladılar. Türkiye’nin İngilizler ile iyi ilişkileri var. NATO ülkeleri içerisinde bir tek İngilizler Konya’daki elektronik harp ve atış sahasında tatbikat yapmayı sürdürüyor. İngilizler Türkiye’deki Kaan gibi uçak geliştirme projelerinde mühendis çalıştırıyor. Türkiye’yi Eurofighter Tayfun uçağına daha sonra da üretmek istediği tempest, fırtına uçağına Türkiye’yi de dahil etmek istiyor” ifadelerini kullandı.‘ABD’ye baskı için bu adımı atıyoruz’ABD baskısından kurtulmak için bu adımı attığını belirten Karakuş "F-16’da çeşitli engellerle karşılaştığımız için hiç olmaz ise Eurofighter alınması, kendimize göre tehdit gördüğümüz Yunanistan’ın çabalarına karşı bir ara formül olarak bunun düşülmesi gündemde. İngiltere Türkiye bu Eurofighter uçağından alsın daha sonra da Tempest uçağı ile ilgili olarak da birlikte çalışma içine girelim diyor. Türkiye ile bu süreç iyi devam ederse Türkiye’de İngiltere’nin Tempers uçağıyla ilgili çalışma içerisine girecek diye düşünüyorum. Şu anda İngiltere Japonya ve İtalya ile bu uçak konusunda anlaştı. Biz ABD’ye bir baskı yaratmak için bu işlemi yapmış oluyoruz diye düşünüyorum” dedi.‘1974 yılında da benzer bir adım atılmıştı’ABD’nin ambargolarını kırmak için daha önce de benzer adımlar atıldığını hatırlatan Karakuş “1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD bize ambargo koymuştu. Bu sırada Yunanistan’a da uçak vermeye devam etmişti. Türkiye’de o zaman F-104S uçaklarını İtalya’dan satın almaya başladı. 40 tane uçak aldı. Daha sonra da alacağını gösterir bir adım atınca ABD ambargoyu kaldırıp ambargo uyguladığı uçakları bize vermeye başladı. Böyle bir taktik uygulama o zaman da yapılmıştı” değerlendirmesini yaptı.F-16 ile Eurofighter arasındaki fark

ingiltere

almanya

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2023

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