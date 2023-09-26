Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: F-16 konusunda artık net bir yanıt bekliyoruz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bütün yönleriyle Kurtlar Vadisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Gerçek Hayat dergisinin Arap dünyasına seslenen videosu tartışılıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Kartal'da toplandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
15:15
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi
15:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
15:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
0 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
18:15
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz emekli general: Zelenskiy BM Genel Kurulu’nda hayal kırıklığı yaşadı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
19:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
20:31
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li Eski istihbarat subayi Ukrayna Silahli Kuvvetleri savas yetenegini kaybetti
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Dolar/TL'de yeni rekor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
62 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230926/cumhurbaskani-erdogandan-abdye-f-16-konusunda-artik-net-bir-yanit-bekliyoruz-1075771313.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: F-16 konusunda artık net bir yanıt bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: F-16 konusunda artık net bir yanıt bekliyoruz
ABD ile F-16 görüşmelerine değinen Erdoğan, bu konuda ABD'den artık net bir yanıt beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-16 satışına karşı... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T13:03+0300
2023-09-26T13:06+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1075771313.jpg?1695722814
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından dün Nahçıvan'a giderek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret dönüşü uçakta gazetecilere hem bölgeye hem de iç ve dış siyasete ilişkin önemli açıklamalar yaptı.'Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor'
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: F-16 konusunda artık net bir yanıt bekliyoruz

13:03 26.09.2023 (güncellendi: 13:06 26.09.2023)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
ABD ile F-16 görüşmelerine değinen Erdoğan, bu konuda ABD'den artık net bir yanıt beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan isimlerin başında gelen, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez ile ilgili ''Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından dün Nahçıvan'a giderek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret dönüşü uçakta gazetecilere hem bölgeye hem de iç ve dış siyasete ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

'Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor'

"Bizim, F-16’larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD’li senatör Bob Menendez’in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika'da görüştüler. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez’e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD’den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız. Bu konu dahi bizlere savunma sanayii noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha önce İHA-SİHA noktasında da aynı durumdaydık. O zamanlar Predatör meselesi vardı. İhtiyacımız olduğu halde müttefikimizden alamamıştık. Ne yaptık, kendi İHA’larımızı ürettik. Durmadık SİHA yaptık, TİHA yaptık, Kızılelma yaptık, Hürkuş yaptık, Atak yaptık… Şimdi de F-16’lara ihtiyacımız var fakat bir yandan da yeni nesil savaş uçağımız Kaan’ı üretmek için çalışıyoruz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала