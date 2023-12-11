https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-dis-istihbarat-servisi-batinin-zelenskiyin-yerine-dusundugu-isimleri-acikladi-1078318814.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı

Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı

Batı'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görevden alınmasının giderek daha fazla konuşulmaya başlandığını belirten Rusya Dış İstihbarat Servisi... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T13:25+0300

2023-12-11T13:25+0300

2023-12-11T13:25+0300

ukrayna krizi

rusya

rus dış istihbarat servisi

sergey narışkin

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

valeriy zalujniy

kirill budanov

andrey yermak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947949_0:193:1668:1131_1920x0_80_0_0_56dca23a189087374b63ccc5dcab5e35.jpg

Batı'nın önde gelen ülkelerindeki üst düzey isimlerin Zelenskiy'in değiştirilmesi konusunda giderek daha fazla istişareler yürüttüğünü kaydeden Narışkin, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun Zelenskiy'in halefi olarak düşünüldüğünü belirtti.Söz konusu isimlerin ciddi merkezlerde ciddi kişiler tarafından değerlendirildiğini söyleyen Narışkin, "Avrupalılara göre bunları her biri, Rusya ile Avrupa arasında on yıllarca sürecek sağlam bir 'güvenlik kordonu' oluşturarak 'Ukraynalı (Jozef) Pilsudski' rolünü oynayabilecek durumda. Bu senaryo, Ukrayna ordusu saldırı potansiyelini tamamen tükettiğinde Moskova ve Kiev arasında ateşkes yapılmasını öngörüyor" dedi.Zelenskiy'in Rusya'yla çatışmada Batı'nın çıkarlarını koruyarak manevra yapma kabiliyetini yitirdiği için gözden düştüğünün altını çizen Rus yetkili, "Bunun nedenleri arasında Zelenskiy'in Rusya'yı savaş alanında yenmeye yönelik yerine getirilmemiş vaatleri, Ukrayna Devlet Başkanı'nın yabancı ortaklarla temaslarındaki bitmek bilmeyen kabalığı ve Ukrayna'daki sınırsız kayırmacılık ve yolsuzluk var. Fakat asıl önemli olan husus, Zelenskiy'in Rusya'yla çatışmada Washington ve müttefiklerinin çıkarları doğrultusunda manevra kabiliyetini kaybetmesi" ifadelerini kullandı.Narışkin, ABD istihbarat topluluğunun değerlendirmelerine göre sahadaki gelişmeler ışığında Zelenskiy'in yakında görevden alınabileceğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-catismalar-kievdeki-kuklalarla-degil-bati-ile-muzakerelerle-sona-erecek-1078306998.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus dış istihbarat servisi, sergey narışkin, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, kirill budanov, andrey yermak, aleksey arestoviç