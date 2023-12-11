https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-dis-istihbarat-servisi-batinin-zelenskiyin-yerine-dusundugu-isimleri-acikladi-1078318814.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
Batı'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görevden alınmasının giderek daha fazla konuşulmaya başlandığını belirten Rusya Dış İstihbarat Servisi... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T13:25+0300
2023-12-11T13:25+0300
2023-12-11T13:25+0300
ukrayna krizi
rusya
rus dış istihbarat servisi
sergey narışkin
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
kirill budanov
andrey yermak
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Batı'nın önde gelen ülkelerindeki üst düzey isimlerin Zelenskiy'in değiştirilmesi konusunda giderek daha fazla istişareler yürüttüğünü kaydeden Narışkin, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun Zelenskiy'in halefi olarak düşünüldüğünü belirtti.Söz konusu isimlerin ciddi merkezlerde ciddi kişiler tarafından değerlendirildiğini söyleyen Narışkin, "Avrupalılara göre bunları her biri, Rusya ile Avrupa arasında on yıllarca sürecek sağlam bir 'güvenlik kordonu' oluşturarak 'Ukraynalı (Jozef) Pilsudski' rolünü oynayabilecek durumda. Bu senaryo, Ukrayna ordusu saldırı potansiyelini tamamen tükettiğinde Moskova ve Kiev arasında ateşkes yapılmasını öngörüyor" dedi.Zelenskiy'in Rusya'yla çatışmada Batı'nın çıkarlarını koruyarak manevra yapma kabiliyetini yitirdiği için gözden düştüğünün altını çizen Rus yetkili, "Bunun nedenleri arasında Zelenskiy'in Rusya'yı savaş alanında yenmeye yönelik yerine getirilmemiş vaatleri, Ukrayna Devlet Başkanı'nın yabancı ortaklarla temaslarındaki bitmek bilmeyen kabalığı ve Ukrayna'daki sınırsız kayırmacılık ve yolsuzluk var. Fakat asıl önemli olan husus, Zelenskiy'in Rusya'yla çatışmada Washington ve müttefiklerinin çıkarları doğrultusunda manevra kabiliyetini kaybetmesi" ifadelerini kullandı.Narışkin, ABD istihbarat topluluğunun değerlendirmelerine göre sahadaki gelişmeler ışığında Zelenskiy'in yakında görevden alınabileceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-catismalar-kievdeki-kuklalarla-degil-bati-ile-muzakerelerle-sona-erecek-1078306998.html
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rusya, rus dış istihbarat servisi, sergey narışkin, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, kirill budanov, andrey yermak, aleksey arestoviç
rusya, rus dış istihbarat servisi, sergey narışkin, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, kirill budanov, andrey yermak, aleksey arestoviç
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
Batı'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görevden alınmasının giderek daha fazla konuşulmaya başlandığını belirten Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Batılı ülkelerin Zelenskiy'in yerine 5 isim üzerinde durduğunu ifade etti.
Batı'nın önde gelen ülkelerindeki üst düzey isimlerin Zelenskiy'in değiştirilmesi konusunda giderek daha fazla istişareler yürüttüğünü kaydeden Narışkin, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy
, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov
, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak
, eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç
ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun
Zelenskiy'in halefi olarak düşünüldüğünü belirtti.
Söz konusu isimlerin ciddi merkezlerde ciddi kişiler tarafından değerlendirildiğini söyleyen Narışkin, "Avrupalılara göre bunları her biri, Rusya ile Avrupa arasında on yıllarca sürecek sağlam bir 'güvenlik kordonu' oluşturarak 'Ukraynalı (Jozef) Pilsudski' rolünü oynayabilecek durumda. Bu senaryo, Ukrayna ordusu saldırı potansiyelini tamamen tükettiğinde Moskova ve Kiev arasında ateşkes yapılmasını öngörüyor" dedi.
Zelenskiy'in Rusya'yla çatışmada Batı'nın çıkarlarını koruyarak manevra yapma kabiliyetini yitirdiği için gözden düştüğünün altını çizen Rus yetkili, "Bunun nedenleri arasında Zelenskiy'in Rusya'yı savaş alanında yenmeye yönelik yerine getirilmemiş vaatleri, Ukrayna Devlet Başkanı'nın yabancı ortaklarla temaslarındaki bitmek bilmeyen kabalığı ve Ukrayna'daki sınırsız kayırmacılık ve yolsuzluk var. Fakat asıl önemli olan husus, Zelenskiy'in Rusya'yla çatışmada Washington ve müttefiklerinin çıkarları doğrultusunda manevra kabiliyetini kaybetmesi
" ifadelerini kullandı.
Narışkin, ABD istihbarat topluluğunun değerlendirmelerine göre sahadaki gelişmeler ışığında Zelenskiy'in yakında görevden alınabileceğinin altını çizdi.