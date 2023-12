Rusya: Çatışmalar Kiev’deki kuklalarla değil, Batı ile müzakerelerle sona erecek

“Barış sağlanacak, her şey mutlaka bitecek. Ama ne yazık ki şimdilik her şey kanlı bir şekilde gidecek. Şimdilik biz önde ve zirvedeyiz. Ukrayna topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü şu an için bu rejimle bir arada yaşama seçeneği yok. Ne yazık ki bulunduğumuz coğrafyada buna benzer bir kukla rejimin korunması ve varlığı, savaşın evimize çok yakında yeniden geri döneceğinin garantisidir.”