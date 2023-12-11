https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-catismalar-kievdeki-kuklalarla-degil-bati-ile-muzakerelerle-sona-erecek-1078306998.html
Rusya: Çatışmalar Kiev’deki kuklalarla değil, Batı ile müzakerelerle sona erecek
Rusya: Çatışmalar Kiev’deki kuklalarla değil, Batı ile müzakerelerle sona erecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna'daki çatışmaların Kiev kuklalarının Batılı efendileriyle... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T10:50+0300
2023-12-11T10:50+0300
2023-12-11T11:01+0300
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Belarus televizyon kanalı STV’ye konuşan Rodion Miroşnik, Kiev sponsorlarının gücü tükendiğinde ve siyasi hırslar azaldığında barış adına diyalog başlatma koşullarının olgunlaşacağını kaydederken, “Mutlaka müzakereler olacak, tüm çatışmalar mutlaka müzakerelerle sonuçlanır. Ancak müzakereler elbette kuklalarla gerçekleşemez. Barış müzakerelerinin, geçtiğimiz yıl dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ‘Rusya ile barış imzalamayın’ sözünden sonra son bulduğunu itiraf eden Kiev yönetimiyle yürütülmeyeceği çok açık” dedi.Kiev yönetimini ima ederek, “Gerçekten onlarla bir şey müzakere etmenin mümkün olduğu düşünülebilir mi?" diye soran Miroşnik, Batı’nın şu ana kadar bir anlaşmaya varma yönünde herhangi bir istek göstermediğini de anımsatırken, “Henüz bizimle müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını söylemediler” diye konuştu.Rus diplomat, müzakereleri başlatmanın koşullarını sıraladığı demecinde, “Sponsorlar tükendiğinde ve siyasi hırslar azaldığında, Ukrayna halkı bugün Ukrayna'da bulunan hükümetin aslında gerçekten Ukrayna hükümeti olmadığını nihayet anladığında olgunlaşacak” ifadelerini kullandı.‘Bulunduğumuz coğrafyada buna benzer bir kukla rejimin varlığı, savaşın geri döneceğinin garantisidir’Tarihteki her çatışma sonrası mutlaka barış müzakereleri gerçekleştiğine dikkat çeken Miroşnik, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:Kiev rejimi için mahkeme kurulması gündemdeMiroşnik, Ukraynalı yetkililer için bir mahkeme kurulmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü de belirtirken, “Operasyonun sonuna ne kadar yaklaşırsak zaferimize de o kadar yaklaşırız.Siyasiler de mahkemenin tam olarak nasıl olacağı, nasıl bir mahkeme olacağı, kararın nerede verileceği konusunda fikir birliğine o kadar hızlı ulaşacaklardır” diye konuştu.Kiev rejiminin işlediği suçlarla ilgili gerçeklerin tüm dünyaya sunulacağı ve bunun sorumluluğunun Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) başta olmak üzere yardımcıları Andrey Yermak, eski Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov gibi suç emri veren diğer isimlerde olduğuna değinen Rus diplomat, demecini, “İşlenen savaş suçlarıyla ilgili mahkeme süreci ikinci soru olsa da süreç şu anda devam ediyor. Ukrayna'nın yıkımına karışan herkes hakkında mahkemenin nasıl kurulacağı sorun çözme süreci oldukça aktif ve hızlı bir şekilde gelişiyor” sözleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231210/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-konusunda-gizli-gorusmeler-yapiyor-1078295730.html
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Rusya: Çatışmalar Kiev’deki kuklalarla değil, Batı ile müzakerelerle sona erecek
10:50 11.12.2023 (güncellendi: 11:01 11.12.2023)
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna'daki çatışmaların Kiev kuklalarının Batılı efendileriyle müzakerelerle sona ereceğini söyledi.
Belarus televizyon kanalı STV’ye konuşan Rodion Miroşnik, Kiev sponsorlarının gücü tükendiğinde ve siyasi hırslar azaldığında barış adına diyalog başlatma koşullarının olgunlaşacağını kaydederken, “Mutlaka müzakereler olacak, tüm çatışmalar mutlaka müzakerelerle sonuçlanır. Ancak müzakereler elbette kuklalarla gerçekleşemez. Barış müzakerelerinin, geçtiğimiz yıl dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ‘Rusya ile barış imzalamayın’ sözünden sonra son bulduğunu itiraf eden Kiev yönetimiyle yürütülmeyeceği çok açık” dedi.
Kiev yönetimini ima ederek, “Gerçekten onlarla bir şey müzakere etmenin mümkün olduğu düşünülebilir mi?" diye soran Miroşnik, Batı’nın şu ana kadar bir anlaşmaya varma yönünde herhangi bir istek göstermediğini de anımsatırken, “Henüz bizimle müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını söylemediler” diye konuştu.
Rus diplomat, müzakereleri başlatmanın koşullarını sıraladığı demecinde, “Sponsorlar tükendiğinde ve siyasi hırslar azaldığında, Ukrayna halkı bugün Ukrayna'da bulunan hükümetin aslında gerçekten Ukrayna hükümeti olmadığını nihayet anladığında olgunlaşacak
” ifadelerini kullandı.
‘Bulunduğumuz coğrafyada buna benzer bir kukla rejimin varlığı, savaşın geri döneceğinin garantisidir’
Tarihteki her çatışma sonrası mutlaka barış müzakereleri gerçekleştiğine dikkat çeken Miroşnik, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Barış sağlanacak, her şey mutlaka bitecek. Ama ne yazık ki şimdilik her şey kanlı bir şekilde gidecek. Şimdilik biz önde ve zirvedeyiz. Ukrayna topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü şu an için bu rejimle bir arada yaşama seçeneği yok. Ne yazık ki bulunduğumuz coğrafyada buna benzer bir kukla rejimin korunması ve varlığı, savaşın evimize çok yakında yeniden geri döneceğinin garantisidir.”
Kiev rejimi için mahkeme kurulması gündemde
Miroşnik, Ukraynalı yetkililer için bir mahkeme kurulmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü de belirtirken, “Operasyonun sonuna ne kadar yaklaşırsak zaferimize de o kadar yaklaşırız.Siyasiler de mahkemenin tam olarak nasıl olacağı, nasıl bir mahkeme olacağı, kararın nerede verileceği konusunda fikir birliğine o kadar hızlı ulaşacaklardır” diye konuştu.
Kiev rejiminin işlediği suçlarla ilgili gerçeklerin tüm dünyaya sunulacağı ve bunun sorumluluğunun Zelenskiy
(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) başta olmak üzere yardımcıları Andrey Yermak, eski Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov gibi suç emri veren diğer isimlerde olduğuna değinen Rus diplomat, demecini, “İşlenen savaş suçlarıyla ilgili mahkeme süreci ikinci soru olsa da süreç şu anda devam ediyor. Ukrayna'nın yıkımına karışan herkes hakkında mahkemenin nasıl kurulacağı sorun çözme süreci oldukça aktif ve hızlı bir şekilde gelişiyor
” sözleriyle sonlandırdı.