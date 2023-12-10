https://sputniknews.com.tr/20231210/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-konusunda-gizli-gorusmeler-yapiyor-1078295730.html

‘Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’

‘Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’

Batı basınında yer alan bir habere göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ordusuna yapılan yardımın durdurulması amacı ile Cumhuriyetçilerle birleşmek... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T23:08+0300

2023-12-10T23:08+0300

2023-12-10T23:08+0300

ukrayna krizi

the guardian

viktor orban

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ukrayna krizi

abd

abd

vladimir zelenskiy

macaristan

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İngiliz The Guardian gazetesi, Macaristan Başbakanı Orban’ın destekçilerinin ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın sonlandırılmasını sağlamak için ABD Cumhuriyetçi Parti üyeleriyle gizli görüşmeler yapmayı planladığını yazdı.Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın müttefikleri, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri desteğin sonlandırılmasını sağlamak amacıyla Washington'da Cumhuriyetçilerle kapalı kapılar ardında görüşecek” ifadelerine yer verildi.Cumhuriyetçiler arasından bir kaynak, Kongre'nin bazı Cumhuriyetçi üyelerinin kapalı kapılar ardında yapılacak görüşmelere katılmak üzere davet edildiğini söyledi.Macaristan Büyükelçiliği’ne yakın bir diplomatik kaynak ise gazeteye demecinde, “Orban, Ukrayna'ya yönelik yardımın Kongre'den geçmeyeceğinden emin. Bu nedenle AB'den gelecek yardımları da engellemeye çalışıyor” diye konuştu.ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek, ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki eylemleri için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş, ancak destek görmemişti. ABD Başkanı Joe Biden, bu konudaki belirsizlik nedeniyle Kongre üyelerine seslenerek, Kiev’e finansman talebinin acilen onaylanması çağrısında bulunmuştu.Zelenskiy, Orban ile Arjantin’de görüştüBu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Kiev’in AB üyeliğine karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin göreve başlama töreni sırasında kısa bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşme, Arjantin Senatosu’nun töreni görüntüleyen YouTube kanalına yansıdı.Videoda Zelenskiy ve Orban’ın hararetli bir görüşme yaptıkları görünüyor, ancak görüşmenin içeriği ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı (Unian), görüşme hakkında taraflardan herhangi bir açıklama gelmediğini bildirdi.

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the guardian, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, vladimir zelenskiy, macaristan