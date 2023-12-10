https://sputniknews.com.tr/20231210/beyaz-saray-kieve-yardimdan-sonra-silah-ikmali-icin-kalan-para-miktarini-acikladi-1078295471.html
Beyaz Saray, Kiev'e yardımdan sonra silah ikmali için kalan para miktarını açıkladı
Beyaz Saray, Kiev'e yardımdan sonra silah ikmali için kalan para miktarını açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Shalanda Young, ABD'nin Ukrayna'ya yardımdan sonra kendi silah rezervlerinin yenilenmesi için... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T22:34+0300
2023-12-10T22:34+0300
2023-12-10T22:34+0300
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Young, CBS televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna'ya yapılan düzenli teslimatlarla tükenen kendi silah rezervlerini yenilemesi için bir milyar doları kaldığını söyledi.Beyaz Saray yetkilisi, “Kendi rezervlerimizi yenilemek için yaklaşık bir milyar dolarımız kaldı. Her şey siyasi bir karara bağlı. Dünya giderek daha karmaşık hale gelirken kendi savunmamızı riske atmaya hazır mıyız? Yoksa Kongre kendi güvenliğimizi sağlamak ve Ukrayna gibi müttefiklerimizi desteklemek için harekete mi geçecek?” diye konuştu.Ukrayna’ya yardım için ek finansman talebinin onaylanması çağrısında bulunan yetkili, tartışılan miktarın büyük bir kısmının ‘evde kaldığına’ dikkat çekti.Young, “Bu finansmanın büyük bir kısmı daha fazla teçhizat, silah ve mühimmat üretimi amacıyla kendi savunma sanayi sektörümüze tahsis edilecek. Bu da iyi maaşlı Amerikan işyerleri anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.Cuma günü Sputnik’in konuya aşina olan Kongre'deki kaynağı, Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yönelik yeni mali yardıma ilişkin yasa tasarısını yıl sonuna kadar onaylamasının pek olası olmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231210/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-13-saldirisini-puskurttu-1078275937.html
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Beyaz Saray, Kiev'e yardımdan sonra silah ikmali için kalan para miktarını açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Shalanda Young, ABD'nin Ukrayna'ya yardımdan sonra kendi silah rezervlerinin yenilenmesi için bir milyar doları kaldığını belirtti.
Young, CBS televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna'ya yapılan düzenli teslimatlarla tükenen kendi silah rezervlerini yenilemesi için bir milyar doları kaldığını söyledi.
Beyaz Saray yetkilisi, “Kendi rezervlerimizi yenilemek için yaklaşık bir milyar dolarımız kaldı. Her şey siyasi bir karara bağlı. Dünya giderek daha karmaşık hale gelirken kendi savunmamızı riske atmaya hazır mıyız? Yoksa Kongre kendi güvenliğimizi sağlamak ve Ukrayna gibi müttefiklerimizi desteklemek için harekete mi geçecek?” diye konuştu.
Ukrayna’ya yardım için ek finansman talebinin onaylanması çağrısında bulunan yetkili, tartışılan miktarın büyük bir kısmının ‘evde kaldığına’ dikkat çekti.
Young, “Bu finansmanın büyük bir kısmı daha fazla teçhizat, silah ve mühimmat üretimi amacıyla kendi savunma sanayi sektörümüze tahsis edilecek. Bu da iyi maaşlı Amerikan işyerleri anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.
Cuma günü Sputnik’in konuya aşina olan Kongre'deki kaynağı, Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yönelik yeni mali yardıma ilişkin yasa tasarısını yıl sonuna kadar onaylamasının pek olası olmadığını belirtmişti.