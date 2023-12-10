https://sputniknews.com.tr/20231210/beyaz-saray-kieve-yardimdan-sonra-silah-ikmali-icin-kalan-para-miktarini-acikladi-1078295471.html

Beyaz Saray, Kiev'e yardımdan sonra silah ikmali için kalan para miktarını açıkladı

Beyaz Saray, Kiev'e yardımdan sonra silah ikmali için kalan para miktarını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Shalanda Young, ABD'nin Ukrayna'ya yardımdan sonra kendi silah rezervlerinin yenilenmesi için... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T22:34+0300

2023-12-10T22:34+0300

2023-12-10T22:34+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

abd

abd

shalanda young

ukrayna

ukrayna krizi

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Young, CBS televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna'ya yapılan düzenli teslimatlarla tükenen kendi silah rezervlerini yenilemesi için bir milyar doları kaldığını söyledi.Beyaz Saray yetkilisi, “Kendi rezervlerimizi yenilemek için yaklaşık bir milyar dolarımız kaldı. Her şey siyasi bir karara bağlı. Dünya giderek daha karmaşık hale gelirken kendi savunmamızı riske atmaya hazır mıyız? Yoksa Kongre kendi güvenliğimizi sağlamak ve Ukrayna gibi müttefiklerimizi desteklemek için harekete mi geçecek?” diye konuştu.Ukrayna’ya yardım için ek finansman talebinin onaylanması çağrısında bulunan yetkili, tartışılan miktarın büyük bir kısmının ‘evde kaldığına’ dikkat çekti.Young, “Bu finansmanın büyük bir kısmı daha fazla teçhizat, silah ve mühimmat üretimi amacıyla kendi savunma sanayi sektörümüze tahsis edilecek. Bu da iyi maaşlı Amerikan işyerleri anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.Cuma günü Sputnik’in konuya aşina olan Kongre'deki kaynağı, Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yönelik yeni mali yardıma ilişkin yasa tasarısını yıl sonuna kadar onaylamasının pek olası olmadığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231210/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-13-saldirisini-puskurttu-1078275937.html

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