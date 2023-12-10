https://sputniknews.com.tr/20231210/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-13-saldirisini-puskurttu-1078275937.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun 13 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun 13 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin toplam 13 saldırısını püskürttüğünü bildirdi. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T17:38+0300

2023-12-10T17:38+0300

2023-12-10T17:38+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı. Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin toplam 13 saldırısını püskürttüğünü, ayrıca Ukrayna’nın ‘Katran’ ve ‘Omaha’ taktik gruplarının komuta personelinin kamp yerini ve bir zırhlı araç yakıt deposunu vurduğunu aktardı.Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 6 füzeyi önlediklerini vurgulayan Konaşenkov, ayrıca Herson bölgesi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) Ukrayna’ya ait toplam 20 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünün altını çizdi.Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin ateşi ile Ukrayna ordusunun DHC’nin Kleşeyevka, Kirovo, Maryinka ve Pobeda yerleşim bölgelerindeki 8 saldırısını püskürttüklerini belirten Konaşenkov, DHC’nin 6 yerleşim bölgesinde ise düşmana insan gücü ve teçhizat olarak ağır kayıplar verdirildiğini vurguladı.Rus komutan, Kupyansk istikametinde ise Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Harkov bölgesindeki bir yerleşimde Ukrayna ordu birliklerinin 3 saldırısını püskürttüğünü dile getirdi.Tümgeneral Konaşenkov, Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde Ukrayna ordusunun Serebryanskiy ormanlık alanında bir saldırısının püskürtüldüğünü dile getirdi.Zaporojye bölgesindeki Novoprokopovka yerleşiminin kuzeyinde düşmanın 117. Mekanize Tugayı’nın düzenlediği saldırının da Rus askerleri tarafından püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Herson istikametinde ise Rus birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Herson’un Gavrilovka yerleşim bölgesinde düşmanı yenilgiye uğrattığının altını çizdi.Rus komutan, düşmanın güçlerinin son bir günde toplam 570’e yakın askerinin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231210/putin-israil-basbakani-netanyahuyla-telefonda-gorustu-1078271526.html

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