Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/ukraynali-asiri-sagci-mirotvorets-sitesi-zelenskiyin-istifa-eden-danismanini-kara-listeye-ekledi-1065884486.html
Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets sitesi, Zelenskiy'in istifa eden danışmanını kara listeye ekledi
Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets sitesi, Zelenskiy'in istifa eden danışmanını kara listeye ekledi
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, Dinyeper kentinde çöken binanın Ukrayna ordusunun fırlattığı füzelerin... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T16:58+0300
2023-01-18T16:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna
sağ sektör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065827725_0:45:640:405_1920x0_80_0_0_76b6f6616554ded0e518b866fdccfe2f.jpg
'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets, bu kez Arestoviç'e listesinde yer verdi.Mirotvorets'in veri tabanında Arestoviç'in Ukrayna aleyhinde insani saldırganlık eylemlerinde, silahlı kuvvetlerin moralini bozarak Ukrayna'nın savunma kabiliyetine zarar veren faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'nın kamu kurumlarının itibarını zedelediği belirtildi.2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gibi isimler de yer alıyor.14 Ocak'ta Dnepropetrovsk kentindeki bir binaya füze isabet etmiş ve ciddi yıkım meydana gelmişti. Ukrayna tarafı, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken Arestoviç, binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden fırlatılan bir füzeyle vurulduğunu itiraf etmişti.Arestoviç daha sonra ciddi bir hata yaptığını söyleyerek özür dilese de, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da Zelenskiy'in danışmanının görevden alınması için imza toplanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Arestoviç, görevinden istifa etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230117/dnepropetrovsktaki-saldiri-hakkinda-itirafta-bulunan-zelenskiyin-danismani-istifa-etti-1065827574.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065827725_0:0:640:481_1920x0_80_0_0_0dd185b5203aa62432810fab350b41ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, sağ sektör
ukrayna, sağ sektör

Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets sitesi, Zelenskiy'in istifa eden danışmanını kara listeye ekledi

16:58 18.01.2023
© TelegramAleksey Arestoviç
Aleksey Arestoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Telegram
Abone olTelegram
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, Dinyeper kentinde çöken binanın Ukrayna ordusunun fırlattığı füzelerin hedefinde kaldığını itiraf eden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç'i kara listesine dahil etti.
'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets, bu kez Arestoviç'e listesinde yer verdi.

Mirotvorets'in veri tabanında Arestoviç'in Ukrayna aleyhinde insani saldırganlık eylemlerinde, silahlı kuvvetlerin moralini bozarak Ukrayna'nın savunma kabiliyetine zarar veren faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'nın kamu kurumlarının itibarını zedelediği belirtildi.
2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gibi isimler de yer alıyor.

14 Ocak'ta Dnepropetrovsk kentindeki bir binaya füze isabet etmiş ve ciddi yıkım meydana gelmişti. Ukrayna tarafı, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken Arestoviç, binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden fırlatılan bir füzeyle vurulduğunu itiraf etmişti.

Arestoviç daha sonra ciddi bir hata yaptığını söyleyerek özür dilese de, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da Zelenskiy'in danışmanının görevden alınması için imza toplanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Arestoviç, görevinden istifa etmişti.
Aleksey Arestoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
Ukrayna krizi
Dinyeper'deki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti
Dün, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала