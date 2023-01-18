https://sputniknews.com.tr/20230118/ukraynali-asiri-sagci-mirotvorets-sitesi-zelenskiyin-istifa-eden-danismanini-kara-listeye-ekledi-1065884486.html

Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets sitesi, Zelenskiy'in istifa eden danışmanını kara listeye ekledi

Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets sitesi, Zelenskiy'in istifa eden danışmanını kara listeye ekledi

Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, Dinyeper kentinde çöken binanın Ukrayna ordusunun fırlattığı füzelerin... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T16:58+0300

2023-01-18T16:58+0300

2023-01-18T16:58+0300

ukrayna krizi

ukrayna

sağ sektör

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'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets, bu kez Arestoviç'e listesinde yer verdi.Mirotvorets'in veri tabanında Arestoviç'in Ukrayna aleyhinde insani saldırganlık eylemlerinde, silahlı kuvvetlerin moralini bozarak Ukrayna'nın savunma kabiliyetine zarar veren faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'nın kamu kurumlarının itibarını zedelediği belirtildi.2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gibi isimler de yer alıyor.14 Ocak'ta Dnepropetrovsk kentindeki bir binaya füze isabet etmiş ve ciddi yıkım meydana gelmişti. Ukrayna tarafı, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken Arestoviç, binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden fırlatılan bir füzeyle vurulduğunu itiraf etmişti.Arestoviç daha sonra ciddi bir hata yaptığını söyleyerek özür dilese de, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da Zelenskiy'in danışmanının görevden alınması için imza toplanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Arestoviç, görevinden istifa etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230117/dnepropetrovsktaki-saldiri-hakkinda-itirafta-bulunan-zelenskiyin-danismani-istifa-etti-1065827574.html

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