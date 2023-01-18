Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets sitesi, Zelenskiy'in istifa eden danışmanını kara listeye ekledi
© TelegramAleksey Arestoviç
© Telegram
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, Dinyeper kentinde çöken binanın Ukrayna ordusunun fırlattığı füzelerin hedefinde kaldığını itiraf eden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç'i kara listesine dahil etti.
'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets, bu kez Arestoviç'e listesinde yer verdi.
Mirotvorets'in veri tabanında Arestoviç'in Ukrayna aleyhinde insani saldırganlık eylemlerinde, silahlı kuvvetlerin moralini bozarak Ukrayna'nın savunma kabiliyetine zarar veren faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'nın kamu kurumlarının itibarını zedelediği belirtildi.
Mirotvorets'in veri tabanında Arestoviç'in Ukrayna aleyhinde insani saldırganlık eylemlerinde, silahlı kuvvetlerin moralini bozarak Ukrayna'nın savunma kabiliyetine zarar veren faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'nın kamu kurumlarının itibarını zedelediği belirtildi.
2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gibi isimler de yer alıyor.
14 Ocak'ta Dnepropetrovsk kentindeki bir binaya füze isabet etmiş ve ciddi yıkım meydana gelmişti. Ukrayna tarafı, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken Arestoviç, binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden fırlatılan bir füzeyle vurulduğunu itiraf etmişti.
Arestoviç daha sonra ciddi bir hata yaptığını söyleyerek özür dilese de, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da Zelenskiy'in danışmanının görevden alınması için imza toplanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Arestoviç, görevinden istifa etmişti.
14 Ocak'ta Dnepropetrovsk kentindeki bir binaya füze isabet etmiş ve ciddi yıkım meydana gelmişti. Ukrayna tarafı, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken Arestoviç, binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden fırlatılan bir füzeyle vurulduğunu itiraf etmişti.
Arestoviç daha sonra ciddi bir hata yaptığını söyleyerek özür dilese de, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da Zelenskiy'in danışmanının görevden alınması için imza toplanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Arestoviç, görevinden istifa etmişti.