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SON DAKİKA | Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/dnepropetrovsktaki-saldiri-hakkinda-itirafta-bulunan-zelenskiyin-danismani-istifa-etti-1065827574.html
Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti
Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti
Dnepropetrovsk kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T12:28+0300
2023-01-17T12:38+0300
ukrayna krizi
aleksey arestoviç
istifa
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Telegram hesabından istifa dilekçesini paylaşan Arestoviç, "Medeni bir davranış örneği göstermek istiyorum. İlkesel hata, istifa anlamına gelir" dedi.
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aleksey arestoviç, istifa
aleksey arestoviç, istifa

Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti

12:28 17.01.2023 (güncellendi: 12:38 17.01.2023)
© TelegramAleksey Arestoviç
Aleksey Arestoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
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Dnepropetrovsk kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç, görevinden istifa etti.
Telegram hesabından istifa dilekçesini paylaşan Arestoviç, "Medeni bir davranış örneği göstermek istiyorum. İlkesel hata, istifa anlamına gelir" dedi.
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