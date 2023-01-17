https://sputniknews.com.tr/20230117/dnepropetrovsktaki-saldiri-hakkinda-itirafta-bulunan-zelenskiyin-danismani-istifa-etti-1065827574.html
Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti
Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti
Dnepropetrovsk kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T12:28+0300
2023-01-17T12:28+0300
2023-01-17T12:38+0300
ukrayna krizi
aleksey arestoviç
istifa
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Telegram hesabından istifa dilekçesini paylaşan Arestoviç, "Medeni bir davranış örneği göstermek istiyorum. İlkesel hata, istifa anlamına gelir" dedi.
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aleksey arestoviç, istifa
aleksey arestoviç, istifa
Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti
12:28 17.01.2023 (güncellendi: 12:38 17.01.2023) Abone ol
Dnepropetrovsk kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç, görevinden istifa etti.
Telegram hesabından istifa dilekçesini paylaşan Arestoviç, "Medeni bir davranış örneği göstermek istiyorum. İlkesel hata, istifa anlamına gelir" dedi.