Telegram hesabından istifa dilekçesini paylaşan Arestoviç, "Medeni bir davranış örneği göstermek istiyorum. İlkesel hata, istifa anlamına gelir" dedi.

Dnepropetrovsk kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti

Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti

Dnepropetrovsk'taki saldırı hakkında itirafta bulunan Zelenskiy'in danışmanı istifa etti

© Telegram Aleksey Arestoviç © Telegram

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Dnepropetrovsk kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç, görevinden istifa etti.