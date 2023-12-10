https://sputniknews.com.tr/20231210/venezuella-ve-guyana-liderleri-esequibo-icin-bir-araya-gelecek-1078260777.html

Venezüella ve Guyana liderleri, Esequibo için bir araya gelecek

Venezüella ve Guyana liderleri, Esequibo için bir araya gelecek

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, ihtilaflı Esequibo bölgesi sorununu ‘yüz yüze’ konuşmak için 14 Aralık'ta bir... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T08:47+0300

2023-12-10T08:47+0300

2023-12-10T08:47+0300

dünya

venezuela

venezüella

nicolas maduro

guyana

esequibo

karayipler

latin amerika ve karayip ülkeleri toplulukları (celas)

karayip topluluğu (caricom)

abd

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Tarafların, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de, Başbakan Ralph Gonsalves'in ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yüz yüze görüşeceği bildirildi.Gonsalves'in, iki lidere hitaben yazdığı mektupta, "Toprak anlaşmazlığını çevreleyen olaylar ve durumlar göz önünde bulundurularak, herkesin menfaatine olacak şekilde Venezüella ile Guyana Devlet Başkanlarının yüz yüze ayrıntılı bir diyalog kurmalarının acil olduğuna kanaat getirdik. Her iki devlet başkanı da barış içinde bir arada yaşama arayışını destekliyor" ifadesine yer verildi.Tarafların bir araya gelmesi için Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Karayip Ortak Pazarının (CARICOM) arabuluculuk ettiği bilgisi paylaşıldı.İki lidere diyalog çağrısında bulunan ve Devlet Başkanı Maduro ile gün içinde telefonda konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da Guyana ve Venezüella'nın isteği üzerine toplantıya iştirak edeceği kaydedildi.Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Maduro, "Bolivarcı barış diplomasisini her zaman Venezüella'nın tarihi haklarını savunmak için maksimum düzeyde etkinleştiriyorum. Bir kez daha yalanları, provokasyonları ve tehditleri bertaraf edeceğiz" diye konuştu.Venezüella'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezüella yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.Esequibo uyuşmazlığıVenezüella ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231209/nicolas-maduro-essequiboya-iliskin-kararnameleri-imzaladigini-duyurdu-1078243550.html

venezuela

venezüella

guyana

esequibo

karayipler

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venezuela, venezüella, nicolas maduro, guyana, esequibo, karayipler, latin amerika ve karayip ülkeleri toplulukları (celas), karayip topluluğu (caricom), abd