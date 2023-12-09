https://sputniknews.com.tr/20231209/nicolas-maduro-essequiboya-iliskin-kararnameleri-imzaladigini-duyurdu-1078243550.html

Nicolas Maduro Essequibo'ya ilişkin kararnameleri imzaladığını duyurdu

Nicolas Maduro Essequibo'ya ilişkin kararnameleri imzaladığını duyurdu

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Venezüella kimlik kartlarının verilmesine ilişkin ofisin 9 Aralık'ta Tumeremo bölgesinde faaliyete başlayacağını açıkladı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T12:05+0300

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2023-12-09T12:05+0300

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesini etkin bir şekilde Venezüella'ya dahil eden kararnameleri imzaladı. Devlet Başkanı, Essequibo eylem planını desteklemek üzere binlerce kişinin katıldığı ve tüm Venezüella televizyon kanallarında yayınlanan bir mitingde konuşma yaptı. Maduro kararnamelerde aldığı karar ile Alexis Rodriguez Cabello'yu Essequibo'ya başkan olarak atadı. Kararnamenin eyalet halkına sosyal kalkınma getireceğini vurgulayan Maduro ayrıca Venezüella kimlik kartlarının verilmesi için bir ofisin Cumartesi gününden itibaren Tumeremo bölgesinde faaliyete geçeceğini duyurdu.Başkan, Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in başkanlığında siyasi, sosyal, ekonomik ve dini yaşamının tüm katmanlarının katılımıyla Essequibo'nun savunulması için ulusal üst düzey bir komisyonu oluşturulması da bu kararnameler içinde yer aldı.Başkan bu kararnamelerin Venezüella'ya yeni ve eksiksiz bir coğrafi harita oluşturduğunu söylerek bu haritayı mitingte gösterdi. Maduro, "Bunu tüm okullara, liselere, evlerimize götürmek ve göze çarpan bir yere yerleştirmek gerekiyor" dedi.Maduro söz konusu mitingte gaz şirketlerinin Essequibo bölümlerini derhal oluşturmaları ve bölge genelinde petrol, gaz ve minerallerin çıkarılması için lisanslar vermeye başlamaları hususunun da bu kararnamede yer aldığını ifade etti.Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'e hitap ederken, yeni Essequibo Savunma Bölgesi'nin oluşturulmasına yönelik bir kararnameyi de açıkladı. Maduro buna ek olarak Essequibo'da çevreyi korumak ve Milli Parklar kurmak için de bir kararname imzaladığını açıkladı.Venezüella Devlet Başkanı, "Venezüella'nın tüm haritasını koruyarak büyük hedefine barış içinde yaklaşması için halkın ve ordunun tam desteğini istiyorum" dedi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Guyana'nın egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizin kesinlikle yanındayız" demiş ve Washington'un Venezüella ile Guyana arasındaki sınır anlaşmazlığına barışçıl bir çözümü desteklediğini eklemişti.Güney Amerika ülkeleri de Venezüella ve Guyana'yı, Essequibo bölgesiyle ilgili toprak anlaşmazlığına barışçıl bir çözüm aramaya çağırarak ülkeleri çatışma konusunda 'tek taraflı eylemlerden' kaçınmaları konusunda uyarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231209/venezuella-devlet-baskani-maduro-essequiboyu-savunmak-icin-yeni-onlemler-alacagiz-1078240077.html

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