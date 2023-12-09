https://sputniknews.com.tr/20231209/venezuella-devlet-baskani-maduro-essequiboyu-savunmak-icin-yeni-onlemler-alacagiz-1078240077.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Essequibo'yu savunmak için 'yeni önlemler' alacağız
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Essequibo'yu savunmak için 'yeni önlemler' alacağız
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesini savunmak için 'yeni önlemleri' devreye alacaklarını duyurdu. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T09:28+0300
2023-12-09T09:28+0300
2023-12-09T09:28+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
venezüella
guyana
muhalefet
hugo chavez
exxon mobil
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesini savunmak için "yeni önlemleri" devreye alacaklarını duyurdu.Başkent Karakas'ta 'Hugo Chavez'e Sadakat ve Sevgi Günü' etkinliklerinde halka seslenen Maduro, kendilerine ait olan Essequibo'yu savunmak için yeni önlemler alacaklarını belirtti.Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesine ilişkin 3 Aralık'taki referandumda halktan tarihi destek aldıklarını vurgulayan Maduro, ulusal birlik çağrısında bulundu.Maduro, referandumdaki desteğinden dolayı Venezüellalılara teşekkür ederek "Bütün dünyaya güçlü bir mesaj verdiniz ve birlik olduğunuzu herkese kanıtladınız" ifadesini kullandı.Devlet petrol şirketi PDVSA'ya Essequibo bölgesinde petrol, gaz ve maden işletmeciliği için lisans verdiğini belirten Maduro, Essequibo'nun savunulması için Tümgeneral Alexis Rodriguez Cabello'nun tek yetkili olarak atandığını bildirdi.Devlet Başkanı Maduro, Essequibo için Ulusal Yüksek Komisyonun oluşturulduğunu ve başına Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'in getirildiğini kaydetti.Chavez'in ideallerine ve mirasına her zaman sadık kaldıklarını vurgulayan Maduro, tek taraflı yaptırım ve darbe girişimleri karşısında vatanlarını yiğitçe savunduklarını söyledi.Maduro, ülke olarak 5 konuda uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirterek bunları, 'yeni bir ekonomik modelde ilerlemeye devam edilmesi, tek taraflı yaptırımlara karşı çıkılması, barışın pekiştirilmesi, sosyal refahın iyileştirilmesi ve Guyana Essequibo bölgesinin kurtarılması' olarak sınıflandırdı.Muhalefet liderlerinin Essequibo bölgesi konusunda ABD enerji devi Exxon Mobil'den yana tavır aldıklarını savunan Maduro, "Vatana ihanet ediyorlar, hepinizin önünde bunları size şikayet ediyorum" diye konuştu.Maduro, 1899 Paris Tahkim Kararı'nı tanımadıklarını ve Venezüella halkının ABD emperyalizmine aldırış etmeksizin cesur bir mücadele ortaya koyduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231208/venezuella-lideri-maduro-abd-ve-britanya-kalintilari-topraklarimizi-elimizden-almaya-calisiyor-1078226968.html
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella, guyana, muhalefet, hugo chavez, exxon mobil
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella, guyana, muhalefet, hugo chavez, exxon mobil
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Essequibo'yu savunmak için 'yeni önlemler' alacağız
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesini savunmak için 'yeni önlemleri' devreye alacaklarını duyurdu.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesini savunmak için "yeni önlemleri" devreye alacaklarını duyurdu.
Başkent Karakas'ta 'Hugo Chavez'e Sadakat ve Sevgi Günü' etkinliklerinde halka seslenen Maduro, kendilerine ait olan Essequibo'yu savunmak için yeni önlemler alacaklarını belirtti.
Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesine ilişkin 3 Aralık'taki referandumda halktan tarihi destek aldıklarını vurgulayan Maduro, ulusal birlik çağrısında bulundu.
Maduro, referandumdaki desteğinden dolayı Venezüellalılara teşekkür ederek "Bütün dünyaya güçlü bir mesaj verdiniz ve birlik olduğunuzu herkese kanıtladınız" ifadesini kullandı.
Devlet petrol şirketi PDVSA'ya Essequibo bölgesinde petrol, gaz ve maden işletmeciliği için lisans verdiğini belirten Maduro, Essequibo'nun savunulması için Tümgeneral Alexis Rodriguez Cabello'nun tek yetkili olarak atandığını bildirdi.
Devlet Başkanı Maduro, Essequibo için Ulusal Yüksek Komisyonun oluşturulduğunu ve başına Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'in getirildiğini kaydetti.
Chavez'in ideallerine ve mirasına her zaman sadık kaldıklarını vurgulayan Maduro, tek taraflı yaptırım ve darbe girişimleri karşısında vatanlarını yiğitçe savunduklarını söyledi.
Maduro, ülke olarak 5 konuda uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirterek bunları, 'yeni bir ekonomik modelde ilerlemeye devam edilmesi, tek taraflı yaptırımlara karşı çıkılması, barışın pekiştirilmesi, sosyal refahın iyileştirilmesi ve Guyana Essequibo bölgesinin kurtarılması' olarak sınıflandırdı.
Muhalefet liderlerinin Essequibo bölgesi konusunda ABD enerji devi Exxon Mobil'den yana tavır aldıklarını savunan Maduro, "Vatana ihanet ediyorlar, hepinizin önünde bunları size şikayet ediyorum" diye konuştu.
Maduro, 1899 Paris Tahkim Kararı'nı tanımadıklarını ve Venezüella halkının ABD emperyalizmine aldırış etmeksizin cesur bir mücadele ortaya koyduğunu kaydetti.