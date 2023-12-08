https://sputniknews.com.tr/20231208/venezuella-lideri-maduro-abd-ve-britanya-kalintilari-topraklarimizi-elimizden-almaya-calisiyor-1078226968.html
Venezüella lideri Maduro: ABD ve Britanya kalıntıları topraklarımızı elimizden almaya çalışıyor
Venezüella lideri Maduro: ABD ve Britanya kalıntıları topraklarımızı elimizden almaya çalışıyor
Venezüella Devlet Başkanı Maduro Essequibo bölgesi hususunda ABD'nin kendilerine karşı ön yargılı olduğunu belirterek ABD ile Britanya imparatorluğu'nun... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T16:40+0300
2023-12-08T16:40+0300
2023-12-08T16:40+0300
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, Essequibo bölgesi üzerindeki anlaşmazlıkta Guyana'yı ve 1899 Hakem Kararını destekleyen ABD'yi ülkesine karşı ön yargılı olmakla suçladı.Maduro konuşmasında şu sözlere yer verdi:Blinken, 6 Aralık'ta Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Guyana'ya olan desteğini bir kez daha teyit etmiş, anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi ve her iki ülkenin de '1899 tarihli Hakem Kararına saygı göstermesi' çağrısında bulunmuştu.Buna istinaden Maduro, bazı eski Güney Amerika başkanlarının Venezüella'nın Essequibo bölgesi üzerindeki haklarını tanımadığı gerçeğini reddetti.Maduro açıklamasında, "Ivan Duque, Sebastian Pinera, Mario Abdo Benitez ve diğerleriyle birlikte Cucuta'yı işgal etmeye çalışan uluslararası 'sağ' kanat, Venezüella'nın haklarını görmezden gelerek ve halkın kararını yok sayarak Essequibo Guyana'ya aittir diyen bir belgeyle ortaya çıktılar" dedi.Nicolas Maduro, Guyana'nın müttefiklerinin tek amacının 'ülkeyi parçalamak ve Venezüellalılara ait olan zenginliği çalmak' olduğunu yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/venezuella-duyurdu-soz-konusu-bolgede-yasadisi-yabanci-yatirima-hicbir-sekilde-izin-vermeyecegiz-1078004881.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, antony blinken, abd, britanya, guyana
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, antony blinken, abd, britanya, guyana
Venezüella lideri Maduro: ABD ve Britanya kalıntıları topraklarımızı elimizden almaya çalışıyor
Venezüella Devlet Başkanı Maduro Essequibo bölgesi hususunda ABD'nin kendilerine karşı ön yargılı olduğunu belirterek ABD ile Britanya imparatorluğu'nun kalıntılarının topraklarını ellerinden almaya çalıştıklarını açıkladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, Essequibo bölgesi üzerindeki anlaşmazlıkta Guyana'yı ve 1899 Hakem Kararını destekleyen ABD'yi ülkesine karşı ön yargılı olmakla suçladı.
Maduro konuşmasında şu sözlere yer verdi:
ABD ile Britanya İmparatorluğu'nun kalıntıları topraklarımızı elimizden almaya çalışıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezüella'ya karşı bir konuşma yapmak, Britanya İmparatorluğu ile birlikte dayattıkları 1899 tarihli Hakem Kararını desteklemek için ortaya çıktı. işte ABD hükümetinin Venezüella'ya karşı ön yargılı olduğu yer burasıdır.
Blinken, 6 Aralık'ta Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Guyana'ya olan desteğini bir kez daha teyit etmiş, anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi ve her iki ülkenin de '1899 tarihli Hakem Kararına saygı göstermesi' çağrısında bulunmuştu.
Buna istinaden Maduro, bazı eski Güney Amerika başkanlarının Venezüella'nın Essequibo bölgesi üzerindeki haklarını tanımadığı gerçeğini reddetti.
Maduro açıklamasında, "Ivan Duque, Sebastian Pinera, Mario Abdo Benitez ve diğerleriyle birlikte Cucuta'yı işgal etmeye çalışan uluslararası 'sağ' kanat, Venezüella'nın haklarını görmezden gelerek ve halkın kararını yok sayarak Essequibo Guyana'ya aittir diyen bir belgeyle ortaya çıktılar" dedi.
Nicolas Maduro, Guyana'nın müttefiklerinin tek amacının 'ülkeyi parçalamak ve Venezüellalılara ait olan zenginliği çalmak' olduğunu yineledi.