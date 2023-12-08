https://sputniknews.com.tr/20231208/venezuella-lideri-maduro-abd-ve-britanya-kalintilari-topraklarimizi-elimizden-almaya-calisiyor-1078226968.html

Venezüella lideri Maduro: ABD ve Britanya kalıntıları topraklarımızı elimizden almaya çalışıyor

Venezüella lideri Maduro: ABD ve Britanya kalıntıları topraklarımızı elimizden almaya çalışıyor

Venezüella Devlet Başkanı Maduro Essequibo bölgesi hususunda ABD'nin kendilerine karşı ön yargılı olduğunu belirterek ABD ile Britanya imparatorluğu'nun... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T16:40+0300

2023-12-08T16:40+0300

2023-12-08T16:40+0300

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, Essequibo bölgesi üzerindeki anlaşmazlıkta Guyana'yı ve 1899 Hakem Kararını destekleyen ABD'yi ülkesine karşı ön yargılı olmakla suçladı.Maduro konuşmasında şu sözlere yer verdi:Blinken, 6 Aralık'ta Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Guyana'ya olan desteğini bir kez daha teyit etmiş, anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi ve her iki ülkenin de '1899 tarihli Hakem Kararına saygı göstermesi' çağrısında bulunmuştu.Buna istinaden Maduro, bazı eski Güney Amerika başkanlarının Venezüella'nın Essequibo bölgesi üzerindeki haklarını tanımadığı gerçeğini reddetti.Maduro açıklamasında, "Ivan Duque, Sebastian Pinera, Mario Abdo Benitez ve diğerleriyle birlikte Cucuta'yı işgal etmeye çalışan uluslararası 'sağ' kanat, Venezüella'nın haklarını görmezden gelerek ve halkın kararını yok sayarak Essequibo Guyana'ya aittir diyen bir belgeyle ortaya çıktılar" dedi.Nicolas Maduro, Guyana'nın müttefiklerinin tek amacının 'ülkeyi parçalamak ve Venezüellalılara ait olan zenginliği çalmak' olduğunu yineledi.

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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, antony blinken, abd, britanya, guyana