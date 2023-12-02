https://sputniknews.com.tr/20231202/venezuella-duyurdu-soz-konusu-bolgede-yasadisi-yabanci-yatirima-hicbir-sekilde-izin-vermeyecegiz-1078004881.html
Venezüella duyurdu: 'Söz konusu bölgede yasadışı yabancı yatırıma hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz'
Venezüella duyurdu: 'Söz konusu bölgede yasadışı yabancı yatırıma hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz'
Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, Venezüella'nın temel bir mirasını oluşturan Essequibo bölgesinde yasadışı yabancı yatırıma hiçbir şekilde izin... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T11:13+0300
2023-12-02T11:13+0300
2023-12-02T11:13+0300
dünya
venezüella
guyana
cenevre sözleşmesi
uluslararası adalet divanı
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Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, hükümetin Uluslararası Adalet Divanı'nın Guyana'nın Essequibo bölgesinde 3 Aralık'ta yapılacak istişari referandumu askıya alma talebini reddetmesini bir zafer olarak nitelendirdiğini söyledi.Rodriguez medyaya yaptığı açıklamada "Bugün Venezüella için bir zafer günü, Venezüella'nın hakikati zafer kazandı. Guyana'nın referandumu durdurma, gerçekleşmesini engelleme ya da sorularını değiştirme talepleri reddedildi. Venezüella savunmasını yaptı zirabu Venezüella devletinin münhasır iç alanıyla ilgili bir mesele" dedi.Rodriguez, Guyana hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'ndan Venezüella'nın istişari referandumu mevcut haliyle düzenlememesini istişareye birinci, üçüncü ve beşinci soruları dahil etmemesini ve Mahkeme önündeki tek taraflı davasında ele alınan konulara müdahale edecek herhangi bir soruyu dahil etmemesini talep ettiğini belirtti.Başkan Yardımcısı, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanı'nın Essequibo üzerindeki toprak anlaşmazlığını çözme yetkisini tanımadığını yineledi. Rodriguez, Guyana'nın Essequibo bölgesi üzerinde hak sahibi olmadığının kanıtlandığını belirtti.Başkan Yardımcısı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bu bağlamda, ülkesinin parlamentonun talebi üzerine Ulusal Seçim Konseyi tarafından çağrısı yapılan istişari referandumu gerçekleştirmek için hazırlıklara devam edeceğini söyledi.Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Venezüella Parlamentosu ise Uluslararası Adalet Divanı kararının Guyana'ya provokasyonlara son vermesini emrettiğini ve Venezüella ile Essequibo bölgesi üzerindeki mevcut anlaşmazlıkta Guyana'yı kavgacı tutumunu kontrol altına almaya zorladığını savundu.Jorge, "Uluslararası Adalet Divanı kararına göre Guyana, sınırlandırılacak sularda pervasızca izinler veya imtiyazlar, kavgacı tutumlar, yabancı askeri güçlere izinler ve askeri üslerin kurulması dahil olmak üzere Cenevre Sözleşmesi'nin ruhunu ihlal eden kavgacı, saldırgan ve kışkırtıcı tutumlardan kaçınmalıdır" dedi.Jorge ayrıca Venezüella'nın topraklarına ve özellikle de sınırlandırılmamış su alanlarına saygı gösterilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu ve hiçbir yabancı şirketin bu tartışmalı alanlarda yatırım yapmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.Jorge açıklamasında "Venezüella'nın ve dolayısıyla halkımızın toprak bütünlüğünün temel bir mirasını oluşturan bu alanlarda yasadışı yabancı yatırıma hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" cümlesine ise dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html
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venezüella, guyana, cenevre sözleşmesi, uluslararası adalet divanı
venezüella, guyana, cenevre sözleşmesi, uluslararası adalet divanı
Venezüella duyurdu: 'Söz konusu bölgede yasadışı yabancı yatırıma hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz'
Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, Venezüella'nın temel bir mirasını oluşturan Essequibo bölgesinde yasadışı yabancı yatırıma hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, hükümetin Uluslararası Adalet Divanı'nın Guyana'nın Essequibo bölgesinde 3 Aralık'ta yapılacak istişari referandumu askıya alma talebini reddetmesini bir zafer olarak nitelendirdiğini söyledi.
Rodriguez medyaya yaptığı açıklamada "Bugün Venezüella için bir zafer günü, Venezüella'nın hakikati zafer kazandı. Guyana'nın referandumu durdurma, gerçekleşmesini engelleme ya da sorularını değiştirme talepleri reddedildi. Venezüella savunmasını yaptı zirabu Venezüella devletinin münhasır iç alanıyla ilgili bir mesele" dedi.
Rodriguez, Guyana hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'ndan Venezüella'nın istişari referandumu mevcut haliyle düzenlememesini istişareye birinci, üçüncü ve beşinci soruları dahil etmemesini ve Mahkeme önündeki tek taraflı davasında ele alınan konulara müdahale edecek herhangi bir soruyu dahil etmemesini talep ettiğini belirtti.
Başkan Yardımcısı, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanı'nın Essequibo üzerindeki toprak anlaşmazlığını çözme yetkisini tanımadığını yineledi. Rodriguez, Guyana'nın Essequibo bölgesi üzerinde hak sahibi olmadığının kanıtlandığını belirtti.
Başkan Yardımcısı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bu bölgenin fiili işgalcisi olan Guyana'nın mağdur olmadığı, ihtilaflı bölge üzerinde hiçbir hakka sahip olmadığı ve Cenevre Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiği, kara topraklarında ve henüz sınırlandırılmamış sularda tek taraflı olarak imtiyazlar verdiği kanıtlanmıştır.
Bu bağlamda, ülkesinin parlamentonun talebi üzerine Ulusal Seçim Konseyi tarafından çağrısı yapılan istişari referandumu gerçekleştirmek için hazırlıklara devam edeceğini söyledi.
Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Venezüella Parlamentosu ise Uluslararası Adalet Divanı kararının Guyana'ya provokasyonlara son vermesini emrettiğini ve Venezüella ile Essequibo bölgesi üzerindeki mevcut anlaşmazlıkta Guyana'yı kavgacı tutumunu kontrol altına almaya zorladığını savundu.
Jorge, "Uluslararası Adalet Divanı kararına göre Guyana, sınırlandırılacak sularda pervasızca izinler veya imtiyazlar, kavgacı tutumlar, yabancı askeri güçlere izinler ve askeri üslerin kurulması dahil olmak üzere Cenevre Sözleşmesi'nin ruhunu ihlal eden kavgacı, saldırgan ve kışkırtıcı tutumlardan kaçınmalıdır" dedi.
Jorge ayrıca Venezüella'nın topraklarına ve özellikle de sınırlandırılmamış su alanlarına saygı gösterilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu ve hiçbir yabancı şirketin bu tartışmalı alanlarda yatırım yapmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.
Jorge açıklamasında "Venezüella'nın ve dolayısıyla halkımızın toprak bütünlüğünün temel bir mirasını oluşturan bu alanlarda yasadışı yabancı yatırıma hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" cümlesine ise dikkat çekti.