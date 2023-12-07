https://sputniknews.com.tr/20231207/abd-guyanada-hava-tatbikati-yapacak-1078196413.html

ABD Guyana'da hava tatbikatı yapacak

ABD Guyana'da hava tatbikatı yapacak

Pentagon tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Guyana'da hava tatbikatı yapacağı duyuruldu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T18:40+0300

2023-12-07T18:40+0300

2023-12-07T18:40+0300

dünya

abd

guyana

pentagon

venezüella

ortak tatbikat

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

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Pentagon Güney Komutanlığı, ABD ve Guyana'nın iki ülkenin güvenlik ortaklığını güçlendirmek amacıyla hava tatbikatı gerçekleştireceğini açıkladı.Basın açıklamasında "Guyana Savunma Kuvvetleri ile işbirliği içinde ABD Güney Komutanlığı 7 Aralık'ta Guyana sınırları içinde uçuş operasyonları gerçekleştirecek" denildi.ABD ordusu, tatbikatın iki ülkenin 'rutin' savunma işbirliğine dayandığını ve bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini söyledi. Güney Komutanlığı ayrıca Guyana'daki mevkidaşlarıyla afetlere hazırlık, hava ve deniz güvenliği ve sınır aşan suçlarla mücadele alanlarında çalışmaya devam etme sözü verdi.Venezüella'nın eski bir İngiliz sömürgesi olan Guyana ile olan toprak anlaşmazlığı 19. yüzyıldan beri devam ediyor. Venezüella, Guyana yetkililerinin tartışmalı sahanlıktaki yeraltı kaynakları bakımından zengin bölgeleri kalkınma için petrol şirketlerine devretmeye başlamasının ardından eylemlerini yoğunlaştırdı.3 Aralık'ta Venezüella'nın Essequibo bölgesi üzerindeki hak iddialarını savunan bir referandum düzenlendi. Vatandaşlar bu bölgenin Venezüella'ya ilhak edilmesi yönünde oy kullandı. Devlet Başkanı Maduro, artık Venezüella'nın yeni bir bölgesi olduğunu söyledi.Guyana Devlet Başkanı Mohamed Irfaan Ali daha önce yaptığı açıklamada, Karakas'ın referandum sonrası tartışmalı Essequibo bölgesini bütünleştirmeye yönelik adımlarını ulusal güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini ve BM Güvenlik Konseyi'ne başvurma niyetinde olduklarını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231202/venezuella-duyurdu-soz-konusu-bolgede-yasadisi-yabanci-yatirima-hicbir-sekilde-izin-vermeyecegiz-1078004881.html

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abd, guyana, pentagon, venezüella, ortak tatbikat, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro