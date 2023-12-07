https://sputniknews.com.tr/20231207/abd-guyanada-hava-tatbikati-yapacak-1078196413.html
ABD Guyana'da hava tatbikatı yapacak
ABD Guyana'da hava tatbikatı yapacak
Pentagon tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Guyana'da hava tatbikatı yapacağı duyuruldu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T18:40+0300
2023-12-07T18:40+0300
2023-12-07T18:40+0300
dünya
abd
guyana
pentagon
venezüella
ortak tatbikat
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
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Pentagon Güney Komutanlığı, ABD ve Guyana'nın iki ülkenin güvenlik ortaklığını güçlendirmek amacıyla hava tatbikatı gerçekleştireceğini açıkladı.Basın açıklamasında "Guyana Savunma Kuvvetleri ile işbirliği içinde ABD Güney Komutanlığı 7 Aralık'ta Guyana sınırları içinde uçuş operasyonları gerçekleştirecek" denildi.ABD ordusu, tatbikatın iki ülkenin 'rutin' savunma işbirliğine dayandığını ve bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini söyledi. Güney Komutanlığı ayrıca Guyana'daki mevkidaşlarıyla afetlere hazırlık, hava ve deniz güvenliği ve sınır aşan suçlarla mücadele alanlarında çalışmaya devam etme sözü verdi.Venezüella'nın eski bir İngiliz sömürgesi olan Guyana ile olan toprak anlaşmazlığı 19. yüzyıldan beri devam ediyor. Venezüella, Guyana yetkililerinin tartışmalı sahanlıktaki yeraltı kaynakları bakımından zengin bölgeleri kalkınma için petrol şirketlerine devretmeye başlamasının ardından eylemlerini yoğunlaştırdı.3 Aralık'ta Venezüella'nın Essequibo bölgesi üzerindeki hak iddialarını savunan bir referandum düzenlendi. Vatandaşlar bu bölgenin Venezüella'ya ilhak edilmesi yönünde oy kullandı. Devlet Başkanı Maduro, artık Venezüella'nın yeni bir bölgesi olduğunu söyledi.Guyana Devlet Başkanı Mohamed Irfaan Ali daha önce yaptığı açıklamada, Karakas'ın referandum sonrası tartışmalı Essequibo bölgesini bütünleştirmeye yönelik adımlarını ulusal güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini ve BM Güvenlik Konseyi'ne başvurma niyetinde olduklarını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231202/venezuella-duyurdu-soz-konusu-bolgede-yasadisi-yabanci-yatirima-hicbir-sekilde-izin-vermeyecegiz-1078004881.html
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abd, guyana, pentagon, venezüella, ortak tatbikat, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd, guyana, pentagon, venezüella, ortak tatbikat, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
ABD Guyana'da hava tatbikatı yapacak
Pentagon tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Guyana'da hava tatbikatı yapacağı duyuruldu.
Pentagon Güney Komutanlığı, ABD ve Guyana'nın iki ülkenin güvenlik ortaklığını güçlendirmek amacıyla hava tatbikatı gerçekleştireceğini açıkladı.
Basın açıklamasında "Guyana Savunma Kuvvetleri ile işbirliği içinde ABD Güney Komutanlığı 7 Aralık'ta Guyana sınırları içinde uçuş operasyonları gerçekleştirecek" denildi.
ABD ordusu, tatbikatın iki ülkenin 'rutin' savunma işbirliğine dayandığını ve bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini söyledi. Güney Komutanlığı ayrıca Guyana'daki mevkidaşlarıyla afetlere hazırlık, hava ve deniz güvenliği ve sınır aşan suçlarla mücadele alanlarında çalışmaya devam etme sözü verdi.
Venezüella'nın eski bir İngiliz sömürgesi olan Guyana ile olan toprak anlaşmazlığı 19. yüzyıldan beri devam ediyor. Venezüella, Guyana yetkililerinin tartışmalı sahanlıktaki yeraltı kaynakları bakımından zengin bölgeleri kalkınma için petrol şirketlerine devretmeye başlamasının ardından eylemlerini yoğunlaştırdı.
3 Aralık'ta Venezüella'nın Essequibo bölgesi üzerindeki hak iddialarını savunan bir referandum düzenlendi. Vatandaşlar bu bölgenin Venezüella'ya ilhak edilmesi yönünde oy kullandı. Devlet Başkanı Maduro, artık Venezüella'nın yeni bir bölgesi olduğunu söyledi.
Guyana Devlet Başkanı Mohamed Irfaan Ali daha önce yaptığı açıklamada, Karakas'ın referandum sonrası tartışmalı Essequibo bölgesini bütünleştirmeye yönelik adımlarını ulusal güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini ve BM Güvenlik Konseyi'ne başvurma niyetinde olduklarını söylemişti.