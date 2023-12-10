https://sputniknews.com.tr/20231210/peskov-bae-ve-suudi-arabistan-ile-isbirligimiz-artik-kamuya-acik-olamaz-1078270966.html

Peskov: BAE ve Suudi Arabistan ile işbirliğimiz artık kamuya açık olamaz

Peskov: BAE ve Suudi Arabistan ile işbirliğimiz artık kamuya açık olamaz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi Ortadoğu’daki ortakları arasındaki ekonomik işbirliğinin artık... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T15:13+0300

2023-12-10T15:13+0300

2023-12-10T15:13+0300

dünya

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

ortadoğu

moskova

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

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Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta içerisinde BAE ve Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaretlerini Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e değerlendiren Dmitriy Peskov, Rusya’nın bu ülkelerle sürdürdüğü ekonomik ilişkiler hakkında şeffaf olamayacaklarını ima ederek, “Ekonomik işbirliği, tüm ilgiye rağmen artık tamamen kamuya açık olamaz, çünkü çok sayıda kötü niyetli kişi ve ortaklarımıza baskı yapmak isteyen çok sayıda ülke var” ifadelerini kullandı."Bu nedenle, belirli bir gizlilik rejimini gözlemlemek gerekiyor” diyen Peskov, gizliliğe gösterilen bu titizliğin de ülkeler arasındaki işbirliğini genişletmeye devam edileceği gerçeğinin anahtarı olduğunu vurguladı.Demecinde, Putin'e Ortadoğu ziyaretinde dört Su-35 savaş uçağının eşlik etmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının aynı zamanda Rus savunma sanayinin tanıtımı için önemli olduğuna değinirken, “Bu, bölgede bilinen ve sevilen Rus savunma ürünlerinin uygulamalı olarak sergilenmesi için de muhtemelen önemli bir bileşendir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231207/ortadogu-ziyaretinde-putinin-ucagina-eslik-eden-savas-ucaklarindan-etkileyici-kalkis-1078188222.html

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rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, ortadoğu, moskova, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin