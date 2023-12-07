https://sputniknews.com.tr/20231207/ortadogu-ziyaretinde-putinin-ucagina-eslik-eden-savas-ucaklarindan-etkileyici-kalkis-1078188222.html
Ortadoğu ziyaretinde Putin'in uçağına eşlik eden savaş uçaklarından etkileyici kalkış
Ortadoğu ziyaretinde Putin'in uçağına eşlik eden savaş uçaklarından etkileyici kalkış
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-35S savaş uçaklarının uçuşa hazırlandığı, Rus lidere eşlik ettikleri ve Abu Dabi'deki havaalanına indirdikleri anların... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T19:14+0300
2023-12-07T19:14+0300
2023-12-07T19:14+0300
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dmitriy peskov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ı ziyareti sırasında, uçağına eşlik eden askeri pilotlar becerilerini sergiledi.Görüntülerde devlet başkanının İl-96 uçağı ve savaş uçaklarının kalkışa hazırlandığı anlar görülüyor. Ardından üç Su-35S uçağının birbirine birkaç metrelik çok yakın mesafeden pist boyunca hızlandıkları ve yerden kalkışı gösteriliyor.Su-35S’lerin tümünün, dış askıda görülebilen dört adet kısa ve orta menzilli havadan havaya füze (R-73 ve R-77) taşıdıkları görülüyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'i taşıyan uçağa Ortadoğu rotası boyunca Rus Su-35S savaş uçaklarının eşlik ettiğini belirtti.Gazetecilere konuşan Peskov, “Rusya devlet başkanının güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için tüm önlemler alınıyor” dedi.Peskov, devlet başkanının ‘sorunlu bir bölgeyi’ ziyaret etmesi nedeniyle başkanlık uçağına Rus savaş uçaklarının eşlik ettiğini belirterek, “BAE ve Suudi Arabistan istikrarlı ve güvenli ülkeler, ancak bitişik bölgeler kesinlikle tehlikeler ve öngörülemezliklerle dolu” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/guvenlik-en-ust-duzeyde-putine-ortadogu-ziyaretinde-dort-su-35-savas-ucagi-eslik-ediyor-1078146677.html
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Rusya Savunma Bakanlığı, Abu Dabi'de SU-35S'nin gösteri uçuşunun görüntülerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Abu Dabi'de SU-35S'nin gösteri uçuşunun görüntülerini yayınladı
2023-12-07T19:14+0300
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rusya, video, vladimir putin, bae, abu dabi, dmitriy peskov
rusya, video, vladimir putin, bae, abu dabi, dmitriy peskov
Ortadoğu ziyaretinde Putin'in uçağına eşlik eden savaş uçaklarından etkileyici kalkış
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-35S savaş uçaklarının uçuşa hazırlandığı, Rus lidere eşlik ettikleri ve Abu Dabi'deki havaalanına indirdikleri anların görüntülerini paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ı ziyareti sırasında, uçağına eşlik eden askeri pilotlar becerilerini sergiledi.
Görüntülerde devlet başkanının İl-96 uçağı ve savaş uçaklarının kalkışa hazırlandığı anlar görülüyor. Ardından üç Su-35S uçağının birbirine birkaç metrelik çok yakın mesafeden pist boyunca hızlandıkları ve yerden kalkışı gösteriliyor.
Su-35S’lerin tümünün, dış askıda görülebilen dört adet kısa ve orta menzilli havadan havaya füze (R-73 ve R-77) taşıdıkları görülüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'i taşıyan uçağa Ortadoğu rotası boyunca Rus Su-35S savaş uçaklarının eşlik ettiğini belirtti.
Gazetecilere konuşan Peskov, “Rusya devlet başkanının güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için tüm önlemler alınıyor” dedi.
Peskov, devlet başkanının ‘sorunlu bir bölgeyi’ ziyaret etmesi nedeniyle başkanlık uçağına Rus savaş uçaklarının eşlik ettiğini belirterek, “BAE ve Suudi Arabistan istikrarlı ve güvenli ülkeler, ancak bitişik bölgeler kesinlikle tehlikeler ve öngörülemezliklerle dolu” ifadelerini kullandı.