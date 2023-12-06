https://sputniknews.com.tr/20231206/guvenlik-en-ust-duzeyde-putine-ortadogu-ziyaretinde-dort-su-35-savas-ucagi-eslik-ediyor-1078146677.html
Güvenlik en üst düzeyde: Putin'e Ortadoğu ziyaretinde dört Su-35 savaş uçağı eşlik ediyor
Güvenlik en üst düzeyde: Putin'e Ortadoğu ziyaretinde dört Su-35 savaş uçağı eşlik ediyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına dört Su-35 savaş uçağının refakat... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T16:52+0300
2023-12-06T16:52+0300
2023-12-06T16:52+0300
dünya
rusya
vladimir putin
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
ortadoğu
su-35
kremlin
dmitriy peskov
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BAE ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Ortadoğu ziyaretine başlayan Putin için üst düzey güvenlik önlemleri alındı.Kremlin Sözcüsü Peskov'un basın mensuplarına verdiği bilgiye göre çeşitli silahlarla donatılan dört Su-35 savaş uçağı, Moskova-Abu Dabi seyahati sırasında Putin'in uçağına eşlik etti.Peskov, "Devlet başkanlığı uçağının Abu Dabi'ye inene kadarki uçuşu sırasında, Devlet Başkanı'na Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait dört Su-35S savaş uçağı eşlik etti. Söz konusu savaş uçakları çeşitli sınıflarda silahlar taşıyordu. Su-35S grubu, Rusya'daki operasyonel hava meydanından şiddetli yağmur ve fırtınanın etkili olduğu zorlu hava koşullarında havalandı" dedi.Kremlin Sözcüsü, Rus savaş uçaklarının Putin'in Abu Dabi'den Riyad'a ve Riyad'dan Moskova'ya yapacağı seyahatler sırasında da Devlet Başkanı'nın uçağının güvenliğini sağlayacağının altını çizdi.'Su-35'ler birinci sınıf pilotlar tarafından kullanılıyor'Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Su-35 savaş uçaklarının uçuşa hazırlandığı, Rus lidere eşlik ettikleri ve Abu Dabi'deki havaalanına indirdikleri anların görüntülerini paylaştı.Bakanlık, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/putin-bae-ile-iliskilerimiz-en-ust-duzeyde-1078143319.html
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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rusya, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, ortadoğu, su-35, kremlin, dmitriy peskov
rusya, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, ortadoğu, su-35, kremlin, dmitriy peskov
Güvenlik en üst düzeyde: Putin'e Ortadoğu ziyaretinde dört Su-35 savaş uçağı eşlik ediyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına dört Su-35 savaş uçağının refakat ettiğini, söz konusu önlemin Suudi Arabistan seyahatinde de uygulanacağını belirtti.
BAE
ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Ortadoğu ziyaretine başlayan Putin için üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Kremlin Sözcüsü Peskov'un basın mensuplarına verdiği bilgiye göre çeşitli silahlarla donatılan dört Su-35 savaş uçağı, Moskova-Abu Dabi seyahati sırasında Putin'in uçağına eşlik etti.
Peskov, "Devlet başkanlığı uçağının Abu Dabi'ye inene kadarki uçuşu sırasında, Devlet Başkanı'na Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait dört Su-35S savaş uçağı eşlik etti. Söz konusu savaş uçakları çeşitli sınıflarda silahlar taşıyordu. Su-35S grubu, Rusya'daki operasyonel hava meydanından şiddetli yağmur ve fırtınanın etkili olduğu zorlu hava koşullarında havalandı" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Rus savaş uçaklarının Putin'in Abu Dabi'den Riyad'a ve Riyad'dan Moskova'ya yapacağı seyahatler sırasında da Devlet Başkanı'nın uçağının güvenliğini sağlayacağının altını çizdi.
'Su-35'ler birinci sınıf pilotlar tarafından kullanılıyor'
Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Su-35 savaş uçaklarının uçuşa hazırlandığı, Rus lidere eşlik ettikleri ve Abu Dabi'deki havaalanına indirdikleri anların görüntülerini paylaştı.
Bakanlık, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığını vurguladı.