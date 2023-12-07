https://sputniknews.com.tr/20231207/abd-japonyadaki-kazanin-ardindan-osprey-hava-araclarini-yere-indirme-karari-aldi-1078161623.html

ABD, Japonya'daki kazanın ardından ‘Osprey’ hava araçlarını yere indirme kararı aldı

ABD, Japonya'daki kazanın ardından ‘Osprey’ hava araçlarını yere indirme kararı aldı

ABD ordusu, geçen hafta Japonya'da düşmesi sonucu 8 Amerikan askerinin yaşamını yitirdiği ‘V-22 Osprey’ tipi uçakları yere indirme kararı aldığını duyurdu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T09:27+0300

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2023-12-07T09:27+0300

dünya

abd

abd ordusu

v-22 osprey tilt-rotor

osprey

nakliye uçağı

helikopter

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ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, yüzlerce V-22 Osprey tipi uçakların yere indirildiği bildirildi.Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanı Korgeneral Tony Bauernfeind, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'daki olaya ilişkin soruşturma sürerken, ‘risklerin azaltılması’ adına bu adımı attıklarını belirtti.Bauernfeind, kazaya aracın aksamındaki muhtemel bir arızanın yol açtığını ancak bu arızanın nedeninin henüz tespit edilemediğini kaydetti.Kazanın ardından Japonya'dan da benzeri bir adım gelmiştiTokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu, ABD Hava Kuvvetlerine ait ‘CV-22 Osprey’ nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40 sularında ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, kaza sonrası açıklamasında, ABD'ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçaklarının, şimdilik yerde tutulacağı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231205/dusen-abd-askeri-ucaginin-murettebatindan-6-kisinin-cesedine-ulasildi-1078101756.html

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abd, abd ordusu, v-22 osprey tilt-rotor, osprey, nakliye uçağı, helikopter