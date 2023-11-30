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Japonya'dan ABD'ye ‘Osprey’ tipi uçakların güvenliğini teyit etmesi çağrısı
Japonya'dan ABD'ye ‘Osprey’ tipi uçakların güvenliğini teyit etmesi çağrısı
Japonya, ABD ordusuna ait ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçağının dün düşmesinin ardından bu hava araçlarının güvenliğinin teyit edilmesi çağrısında bulundu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T08:44+0300
2023-11-30T08:44+0300
dünya
japonya
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
osprey
helikopter
uçak
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Ülkenin güneyinde düşen ABD ordusuna ait ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçağının güvenilirliği, Japon kamuoyunda sorgulanıyor.Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, yaptığı açıklamada, ABD’ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulundu.Kihara, dünkü kazada nakliye uçağında bulunan bir askeri personelin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hava araçlarının şimdilik yerde tutulacağı bildirildi.Başkent Tokyo’nun batısındaki Yokota Hava Üssü'ne ait ‘Osprey’ tipi nakliye uçağı, dün yerel saatle 14.40’ta ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında radardan kaybolmuştu.ABD Hava Kuvvetleri, rutin eğitim görevindeyken meydana gelen kazanın sebebinin araştırıldığını açıklamıştı.Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, uçak benzeri havada ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/abdye-ait-askeri-ucak-japonya-yakinlarinda-dustu-1077903053.html
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japonya, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), osprey, helikopter, uçak
japonya, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), osprey, helikopter, uçak

Japonya'dan ABD'ye ‘Osprey’ tipi uçakların güvenliğini teyit etmesi çağrısı

08:44 30.11.2023
© Sputnik / Алексей ВитвицкийABD ordusuna ait ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçağı
ABD ordusuna ait ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Japonya, ABD ordusuna ait ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçağının dün düşmesinin ardından bu hava araçlarının güvenliğinin teyit edilmesi çağrısında bulundu.
Ülkenin güneyinde düşen ABD ordusuna ait ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçağının güvenilirliği, Japon kamuoyunda sorgulanıyor.
Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, yaptığı açıklamada, ABD’ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulundu.
Kihara, dünkü kazada nakliye uçağında bulunan bir askeri personelin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hava araçlarının şimdilik yerde tutulacağı bildirildi.
Başkent Tokyo’nun batısındaki Yokota Hava Üssü'ne ait ‘Osprey’ tipi nakliye uçağı, dün yerel saatle 14.40’ta ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında radardan kaybolmuştu.
ABD Hava Kuvvetleri, rutin eğitim görevindeyken meydana gelen kazanın sebebinin araştırıldığını açıklamıştı.
Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, uçak benzeri havada ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.
ABD Osprey tipi askeri uçak helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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ABD'ye ait askeri uçak Japonya yakınlarında düştü
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