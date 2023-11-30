https://sputniknews.com.tr/20231130/japonyadan-abdye-osprey-tipi-ucaklarin-guvenligini-teyit-etmesi-cagrisi-1077938472.html

Japonya'dan ABD'ye ‘Osprey’ tipi uçakların güvenliğini teyit etmesi çağrısı

Japonya'dan ABD'ye ‘Osprey’ tipi uçakların güvenliğini teyit etmesi çağrısı

Japonya, ABD ordusuna ait ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçağının dün düşmesinin ardından bu hava araçlarının güvenliğinin teyit edilmesi çağrısında bulundu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T08:44+0300

2023-11-30T08:44+0300

2023-11-30T08:44+0300

dünya

japonya

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

osprey

helikopter

uçak

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Ülkenin güneyinde düşen ABD ordusuna ait ‘CV-22 Osprey’ tipi nakliye uçağının güvenilirliği, Japon kamuoyunda sorgulanıyor.Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, yaptığı açıklamada, ABD’ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulundu.Kihara, dünkü kazada nakliye uçağında bulunan bir askeri personelin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hava araçlarının şimdilik yerde tutulacağı bildirildi.Başkent Tokyo’nun batısındaki Yokota Hava Üssü'ne ait ‘Osprey’ tipi nakliye uçağı, dün yerel saatle 14.40’ta ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında radardan kaybolmuştu.ABD Hava Kuvvetleri, rutin eğitim görevindeyken meydana gelen kazanın sebebinin araştırıldığını açıklamıştı.Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, uçak benzeri havada ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231129/abdye-ait-askeri-ucak-japonya-yakinlarinda-dustu-1077903053.html

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japonya, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), osprey, helikopter, uçak