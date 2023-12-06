https://sputniknews.com.tr/20231206/almanya-savunma-bakani-pistorius-ukraynanin-muttefiki-degiliz-1078128552.html

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın müttefiki değiliz

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın müttefiki değiliz

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in Kiev'in müttefiki olmadığını ifade etti. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T10:34+0300

2023-12-06T10:34+0300

2023-12-06T10:34+0300

ukrayna krizi

almanya

boris pistorius

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ab

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ZDF televizyonuna demeç veren Pistorius, Kiev'in beklentilerinin aksine Almanya'nın askeri yardım konusunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığının altını çizdi.Pistorius, Kiev'e yönelik askeri yardımın yetersizliğinin 'birleşmiş Batı'nın' karşı koyacak güçte olmadığını gösterip göstermediğinin sorulması üzerine "Birincisi, biz Ukrayna'nın müttefiki değiliz. Bu, ittifak kapsamında müdahalede bulunmamızı bağlayıcı kılan bir durumda bulunmadığımız anlamına geliyor" yanıtını verdi.Bununla beraber Almanya'nın Ukrayna'ya sunulan yardımların hacmi bakımından diğer ülkeleri çok geride bırakarak ikinci sırada olduğunu kaydeden Pistorius, "Biz, elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şey, neredeyse diğer tüm müttefikler ve partnerler için de geçerli" dedi.'Alman savunma sanayisi, belirli alanlardaki tedarikleri gereken hacimlerde sağlayamıyor'Alman savunma sanayisinin şu anda belirli alanlardaki tedarikleri gereken hacimlerde sağlayamadığının altını çizen Savunma Bakanı, bunun bir tempo meselesi olduğunu ve tempoya sonsuza dek müdahale edilemeyeceğini belirtti.Demecinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın gidişatını öngörmenin zor olduğunu da söyleyen Pistorius, tüm olası sorunlara rağmen öncelikle tedariklerin sürdürülebilirliği üzerinde durmaları gerektiğini ekledi.Kiev ve Batılı müttefiklerinin büyük umutlar bağladığı karşı saldırının başarısız olması sonrası ABD de dahil önde gelen Avrupa ülkelerinin Ukrayna yönetimine yardım konusunda söylem değişikliğine gittiği gözlenmişti.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali yardımlarına kesin bir dille çıkıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yetkililer, Kiev'e yapılan yardımların özel askeri harekatın gidişatını değiştirmeyeceğini ve Rusya'nın koyduğu hedeflere tümüyle ulaşacağını vurguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20231205/ukraynanin-aldigi-leopard-tanklarinin-kaderi-belli-oldu-1078090652.html

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