https://sputniknews.com.tr/20231205/ukraynanin-aldigi-leopard-tanklarinin-kaderi-belli-oldu-1078090652.html
Ukrayna’nın aldığı Leopard tanklarının kaderi belli oldu
Ukrayna’nın aldığı Leopard tanklarının kaderi belli oldu
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna’nın, karşı saldırısı için Almanya’ya uzun süre yalvararak aldığı Leopard tanklarını Rus ordusuna karşı... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T12:24+0300
2023-12-05T12:24+0300
2023-12-05T12:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
almanya
leopard
kiev
rus ordusu
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Kiev’in, Rus ordusunu püskürtmek için başta Almanya olmak üzere diğer Batılı müttefiklerinden modern Leopard tankları almak adına bu yıl aylarca lobi faaliyeti yürüttüğünü hatırlatan AFP, haberinde, “Ancak Ukrayna'nın uzun zamandır beklenen taarruzu bu yaz tümüyle başarısız olduğundan, bunun yerine dev tanklar ön cepheyi tutmak için konuşlandırıldı” ifadelerini kullandı.Ajans’a konuşan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21'inci Mekanize Tugayı üst düzey komutanı, Leopard 2A5'in İsveç versiyonu olan Strv 122 tankının da artık piyade gruplarını veya mühimmat depolarını yok etmek için kullanıldığını bildirirken, Ukraynalı asker, sözlerini, "Başka bir deyişle, karşı saldırıdaki amaçlarından çok farklı şekilde kullanılıyor” ifadeleriyle sonlandırdı.Pahalı Alman tanklarının artık Ukrayna’nın karşı saldırı eylemlerinde yer almadığına dikkat çeken France Presse, Leopard tanklarının artık ön cephede konumlanmadığının altını çizerken, muharebe tanklarından çok orta ve uzun menzilli topçu gibi hareket ettiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/almanya-ukraynaya-10-adet-leopard-1a5-tanki-gonderecegini-duyurdu-1076213361.html
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ukrayna, almanya, leopard, kiev, rus ordusu, tank
ukrayna, almanya, leopard, kiev, rus ordusu, tank
Ukrayna’nın aldığı Leopard tanklarının kaderi belli oldu
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna’nın, karşı saldırısı için Almanya’ya uzun süre yalvararak aldığı Leopard tanklarını Rus ordusuna karşı savunmada kullanmaya başladığını yazdı.
Kiev’in, Rus ordusunu püskürtmek için başta Almanya olmak üzere diğer Batılı müttefiklerinden modern Leopard tankları almak adına bu yıl aylarca lobi faaliyeti yürüttüğünü hatırlatan AFP, haberinde, “Ancak Ukrayna'nın uzun zamandır beklenen taarruzu bu yaz tümüyle başarısız olduğundan, bunun yerine dev tanklar ön cepheyi tutmak için konuşlandırıldı
” ifadelerini kullandı.
Ajans’a konuşan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21'inci Mekanize Tugayı üst düzey komutanı, Leopard 2A5'in İsveç versiyonu olan Strv 122 tankının da artık piyade gruplarını veya mühimmat depolarını yok etmek için kullanıldığını bildirirken, Ukraynalı asker, sözlerini, "Başka bir deyişle, karşı saldırıdaki amaçlarından çok farklı şekilde kullanılıyor” ifadeleriyle sonlandırdı.
Pahalı Alman tanklarının artık Ukrayna’nın karşı saldırı eylemlerinde yer almadığına dikkat çeken France Presse, Leopard tanklarının artık ön cephede konumlanmadığının altını çizerken, muharebe tanklarından çok orta ve uzun menzilli topçu gibi hareket ettiğini bildirdi.