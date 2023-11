https://sputniknews.com.tr/20231126/dev-alman-sirketinden-ulke-icin-sanayisizlesme-uyarisi-1077792502.html

Dev Alman şirketinden ülke için ‘sanayisizleşme’ uyarısı

Dev Alman şirketinden ülke için ‘sanayisizleşme’ uyarısı

Almanya'nın ikinci büyük çelik şirketi Salzgitter AG’nin CEO'su Gunnar Groebler, ülke şirketlerinin üretimlerini yurt dışına taşımaya devam etmesi halinde... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T12:52+0300

2023-11-26T12:52+0300

2023-11-26T12:52+0300

ekonomi

almanya

sanayi

rusya

rus doğal gazı

üretim

ekonomi

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071173679_0:121:3210:1927_1920x0_80_0_0_e8b9ebfafc98b8066b104beca66ee914.jpg

Financial Times gazetesine konuşan Groebler, ülkesinin yüksek enerji fiyatları nedeniyle endüstriyel malzeme üreticilerinin ülkeyi terk etme niyetinde olduğunu vurgularken, bu durumun kademeli sanayisizleşmeye yol açacağının altını çizdi.Groebler, Alman endüstrisinin ihtiyaç duyduğu çelik veya kimya gibi malzeme üreticilerinin yüksek enerji fiyatları nedeniyle ülkeden ayrılması ile birlikte, Almanya’da üretimin ‘tüm değer zincirini kaybetme riskiyle’ karşı karşıya kalacağına değinen Groebler, “Eğer yurtdışında yatırım yapma niyetlerini açıklayan diğer Alman şirketlerini takip etseydik, bu ülkeyi sanayisizleştirirmiş olurduk” dedi.Financila Times'a göre, geçen yıldan bu yana Alman sanayi şirketlerinin yurt içinde üretimlerini artırmak yerine yurt dışında yatırım yapma isteklerinin iki katına çıktığı ortaya çıkarken, Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın son araştırmasına göre yurtdışına taşınmak isteyenn Alman şirketlerinin sayısı yüzde 16'dan yüzde 32'ye yükseldi.29 Ağustos'ta yayınlanan anket sonuçlarına göre, ankete katılan 3 bin 500'den fazla firmanın yüzde 52'si, ülkenin yeşil enerjiye geçiş politikasının kendi işleri üzerinde ‘olumsuz veya çok olumsuz’ bir etki yarattığını bildirdi.Almanya Ticaret ve Sanayi Odası genel müdür yardımcısı Achim Derks, göre, pek çok Alman şirketinin ‘orta ve uzun vadede enerji arzı sıkıntısı’ konusunda oldukça endişeli olduğunu itiraf ederken, bu şirketlerin kendi rekabet güçlerine ilişkin şüphelerinin her zamankinden daha fazla olduğunu vurguladı.Gazete, Alman şirketlerinin üretim ve yatırımlarını yurt dışına taşıması nedeniyle Almanya'nın sanayi sektörünün daha önce övgüyle bahsedilen ‘yapısının bozulmasından’ korktuklarını bildirdi.En büyük enerji tedarikçisi olan Rusya'dan doğal gaz alımlarını reddeden Almanya’nın, güçlü sanayisine en büyük desteğin Rusya’dan aldığı ucuz gaz olduğu biliniyordu.Uzun zamandır ucuza aldığı doğal gaz sayesinde Avrupa'nın üretim merkezi olan Almanya, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Gelişmiş ekonomiler arasında dünyanın son dönemde en kötü performans sergileyen Almanya ile ilgili raporunu paylaşan Uluslararası Para Fonu, ülke için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Her 15 şirketten biri hayatta kalamamaktan korkuyorEkonomik kriz ve resesyon tehdidinin ardından, Almanya'da yaklaşık 15 şirketten birinin ekonomik varlığının tehdit altında olduğu kaydedildi.Almanya'nın ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo), Alman iş dünyası kasım anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 6,8’i ekonomideki zayıflık nedeniyle varlıklarını tehdit altında görüyor.Ifo'nun ocak ayındaki anketinde kendilerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 4,8 olarak duyurulmuştu.İnşaat sektöründe söz konusu oran yüzde 5,1’den 8,9’a çıkarak, Haziran 2020'den beri en yüksek rakama ulaştı. Lojistik sektöründe bu oran yüzde 14, enerji yoğun kimya sektöründe yüzde 13,5 oldu.Varlıklarını tehdit altında gören şirketlerin oranı perakende sektöründe ise yüzde 10,3 şeklinde kayıtlara geçti.Ekonomik tehdit altında olduğunu bildiren şirketlerin yüzde 35'i, bunun nedeni olarak talep veya sipariş eksikliğini gösterirken, yüzde 27'si zor ekonomik ortamı, yüzde 24'ü enflasyonu, yüzde 14'ü ise mevcut siyasi gelişmeleri gerekçe olarak gösterdi.Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik zayıflık aynı zamanda artan kurumsal iflaslara da yansıyor. Ancak bunun daha büyük bir dalgaya dönüşeceğine dair henüz bir belirti yok" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/almanya-merkez-bankasi-alman-ekonomisi-dorduncu-ceyrekte-kuculecek--1077589239.html

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, sanayi, rusya, rus doğal gazı, üretim, ekonomi, avrupa