https://sputniknews.com.tr/20231205/rusya-merkez-bankasi-tum-calisanlarina-iphone-kullanimini-yasakliyor-1078093821.html
Rusya Merkez Bankası, tüm çalışanlarına iPhone kullanımını yasaklıyor
Rusya Merkez Bankası, tüm çalışanlarına iPhone kullanımını yasaklıyor
Rusya Merkez Bankası, 25 Aralık'tan itibaren tüm çalışanlarının Apple marka iPhone cep telefonu ve diğer tüm cihazların resmi amaçlarla kullanmasını... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T13:13+0300
2023-12-05T13:13+0300
2023-12-05T13:15+0300
dünya
rusya
merkez bankası
apple
iphone
güvenlik
casus
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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Rusya Merkez Bankası, 25 Aralık'tan itibaren tüm çalışanlarının Apple marka iPhone cep telefonu ve diğer tüm cihazların resmi amaçlarla kullanmasını yasaklayacağını duyurdu.Apple marka ürünleri satın almayı da bırakacağının altını çizen Rusya Merkez Bankası, yazılı açıklamasında, “Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina imzasını taşıyan talimatı çerçevesinde, 25 Aralık'tan itibaren Apple ekipmanlarının resmi amaçlarla kullanılması ve satın alınmasına ilişkin yasak yürürlüğe girecektir” ifadelerine yer verildi.Daha önce bir dizi Rus şirketi ve departmanı bu ekipmanın kullanımının yasaklanması konusunu gündeme getirmişti.Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Amerikan şirketi Apple'ın mobil cihazlarının resmi amaçlarla kullanılmasına yasak getirmiş, ağustos ayında ise dünyaca ünlü Rus kamyon üreticisi Kamaz, tam zamanlı çalışanlarının Apple ekipmanlarını iş amacıyla kullanmasını yasaklamıştı.Haziran ayı başlarında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Apple mobil cihazlarındaki bir virüs programı aracılığıyla ABD’nin istihbarat mekanizması kurduğunu ortaya çıkarmıştı.FSB, ‘yalnızca Apple cep telefonu kullanıcıları için’ tipik olan ve üretici tarafından sağlanan yazılım açıklarından yararlanan, önceden bilinmeyen kötü amaçlı yazılımların çalışmasından kaynaklanan anormallikler tespit edildiğini duyururken, o tarihten bu yana Rusya için stratejik önem taşıyan Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, devlet savunma şirketi Rostec, havayolu ajansı Rosaviatsiya ve Rusya Demiryolları (RJD), çalışanları için iPhone akıllı telefonlarının resmi amaçlarla kullanılmasını yasakladı.Çin'in devlet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığı iddia edilmiştiWall Street Journal gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürmüştü.Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendirildi.Çin'in kamu çalışanlarının merkezi hükümet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına ilişkin haberlerin ardından Apple'ın piyasa değeri iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğramıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-abd-istihbarati-yabanci-diplomatlari-apple-urunleri-uzerinden-izliyor-1071892643.html
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rusya, merkez bankası, apple, iphone, güvenlik, casus, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, merkez bankası, apple, iphone, güvenlik, casus, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Rusya Merkez Bankası, tüm çalışanlarına iPhone kullanımını yasaklıyor
13:13 05.12.2023 (güncellendi: 13:15 05.12.2023)
Rusya Merkez Bankası, 25 Aralık'tan itibaren tüm çalışanlarının Apple marka iPhone cep telefonu ve diğer tüm cihazların resmi amaçlarla kullanmasını yasaklayacağını duyurdu.
Rusya Merkez Bankası, 25 Aralık'tan itibaren tüm çalışanlarının Apple marka iPhone cep telefonu ve diğer tüm cihazların resmi amaçlarla kullanmasını yasaklayacağını duyurdu.
Apple marka ürünleri satın almayı da bırakacağının altını çizen Rusya Merkez Bankası,
yazılı açıklamasında, “Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina imzasını taşıyan talimatı çerçevesinde, 25 Aralık'tan itibaren Apple ekipmanlarının resmi amaçlarla kullanılması ve satın alınmasına ilişkin yasak yürürlüğe girecektir
” ifadelerine yer verildi.
Daha önce bir dizi Rus şirketi ve departmanı bu ekipmanın kullanımının yasaklanması konusunu gündeme getirmişti.
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Amerikan şirketi Apple'ın
mobil cihazlarının resmi amaçlarla kullanılmasına yasak getirmiş, ağustos ayında ise dünyaca ünlü Rus kamyon üreticisi Kamaz, tam zamanlı çalışanlarının Apple ekipmanlarını iş amacıyla kullanmasını yasaklamıştı.
Haziran ayı başlarında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Apple mobil cihazlarındaki bir virüs programı aracılığıyla ABD’nin istihbarat mekanizması kurduğunu ortaya çıkarmıştı.
FSB, ‘yalnızca Apple cep telefonu kullanıcıları için’ tipik olan ve üretici tarafından sağlanan yazılım açıklarından yararlanan, önceden bilinmeyen kötü amaçlı yazılımların çalışmasından kaynaklanan anormallikler tespit edildiğini duyururken, o tarihten bu yana Rusya için stratejik önem taşıyan Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, devlet savunma şirketi Rostec, havayolu ajansı Rosaviatsiya ve Rusya Demiryolları (RJD), çalışanları için iPhone akıllı telefonlarının resmi amaçlarla kullanılmasını yasakladı.
Çin'in devlet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığı iddia edilmişti
Wall Street Journal gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürmüştü.
Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendirildi.
Çin'in kamu çalışanlarının merkezi hükümet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına ilişkin haberlerin ardından Apple'ın piyasa değeri iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğramıştı.