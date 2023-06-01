https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-abd-istihbarati-yabanci-diplomatlari-apple-urunleri-uzerinden-izliyor-1071892643.html

FSB: ABD istihbaratı, yabancı diplomatları Apple ürünleri üzerinden izliyor

FSB: ABD istihbaratı, yabancı diplomatları Apple ürünleri üzerinden izliyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD istihbarat servislerinin yabancı ülkelerin diplomatlarını Apple'ın akıllı telefonları üzerinden izlediğini ortaya... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T16:26+0300

2023-06-01T16:26+0300

2023-06-01T16:26+0300

dünya

rusya

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

apple

abd

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Rus telekomünikasyon altyapısının güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sırasında sadece Apple marka telefonların kullanıcılarında birtakım anormallikler tespit edildiğini belirten FSB, söz konusu telefonlara zararlı bir virüs programı bulaştırıldığının anlaşıldığını bildirdi.FSB, ABD istihbaratının Rus diplomatların yanı sıra NATO ülkeleri, eski SSCB ülkeleri, İsrail, Suriye ve Çin de dahil birçok ülkedeki diplomatların telefonlarına bu operasyonu düzenlediğini vurguladı.FSB, elde edilen verilerin Apple şirketinin ABD istihbaratıyla yakın işbirliği içinde olduğunu, Apple'nin Beyaz Saray'ın ilgisini çeken yerli ve yabancı herkesin kontrol edilmesi konusunda istihbarat servislerine geniş imkanlar sunduğunu gösterdiğinin altını çizdi.'Hiçbir ülke teknolojik imkanlarını kötüye kullanma hakkına sahip değil'Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD istihbarat servislerinin Apple ürünlerindeki bir virüs programıyla küresel ölçekte izleme yaptığına dair verilere tepki gösterdi.Hiçbir ülkenin akıllı telefon kullanıcılarının kişisel verilerine erişim gibi hassas bir alandaki teknolojik imkan ve kabiliyetlerini kötüye kullanma hakkı bulunmadığını belirten Rusya Dışişleri, ABD'nin kendisini hukukun üstünde gördüğü eleştirisini getirdi.ABD istihbarat servislerinin internet kullanıcılarının verilerini habersiz bir şekilde toplamak için on yıllardır IT şirketlerini kullandığını vurgulayan bakanlık, Washington'un uyguladığı çifte standarda dair kanıtların BM'ye birçok kez sunulduğunu anımsattı.Tüm ilgili tarafları dijital alanda anlaşılır ve adil olan, tüm devletler ve tüm teknoloji şirketleri için bağlayıcılığı bulunan mekanizmalar geliştirmeye çağıran bakanlık, Rusya'nın BM'deki ilgili çalışma grubunda ortaya koyduğu inisiyatiflerin buna yönelik olduğuna dikkat çekti.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin dünyanın en büyük casus devleti olduğunu söylemişti.

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rusya, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), apple, abd