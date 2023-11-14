https://sputniknews.com.tr/20231114/rusya-merkez-bankasi-mal-dis-ticaret-fazlasi-yuzde-62-azaldi-1077397905.html

Rusya Merkez Bankası: Mal dış ticaret fazlası yüzde 62 azaldı

Rusya Merkez Bankası: Mal dış ticaret fazlası yüzde 62 azaldı

Rusya Merkez Bankası, ülkenin mal dış ticaret fazlasının bu yılın Ocak-Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 azalarak 104 milyar dolar olarak... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T19:40+0300

2023-11-14T19:40+0300

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Rusya Merkez Bankası’nın yayımladığı tabloya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde mal dış ticaret fazlalığı 104 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 271 milyar 600 milyondu.Açıklamada, söz konusu dönemde ihracatın 138 milyar 700 milyon dolar azaldığı, ithalatın da 29 milyar arttığı kaydedildi.Bununla birlikte hizmet dış ticaret açığının Ocak-Ekim döneminde 9 milyar 700 milyon dolar büyüyerek 27 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

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