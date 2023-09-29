https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-merkez-bankasi-yurt-disina-para-transferine-yonelik-kisitlamalari-uzatti-1075877496.html
Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı
Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurtdışına para transferine yönelik kısıtlamaların 31 Mart 2024’e kadar uzatıldığı belirtildi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T17:50+0300
2023-09-29T17:50+0300
2023-09-29T17:50+0300
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Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurtdışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Alınan yeni kararla, Rusya Merkez Bankası yurtdışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı.Karara göre, Rus vatandaşları ve dost ülkelerden yerleşik olmayanlar, yurtdışına bir ay içerisinde en fazla 1 milyon dolar değerinde para transferi gerçekleştirebiliyor.Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, 20 Eylül’de yaptığı açıklamada, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak için döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirler almak istediklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-merkez-bankasi-dost-olmayan-ulkeler-icin-getirdigi-kisitlamalari-uzatti-1075776120.html
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rusya, ukrayna, para, kısıtlama, vladimir putin
Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı
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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurtdışına para transferine yönelik kısıtlamaların 31 Mart 2024’e kadar uzatıldığı belirtildi.
Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurtdışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Alınan yeni kararla, Rusya Merkez Bankası yurtdışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı.
Karara göre, Rus vatandaşları ve dost ülkelerden yerleşik olmayanlar, yurtdışına bir ay içerisinde en fazla 1 milyon dolar değerinde para transferi gerçekleştirebiliyor.
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, 20 Eylül’de yaptığı açıklamada, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak için döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirler almak istediklerini söylemişti.