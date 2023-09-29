https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-merkez-bankasi-yurt-disina-para-transferine-yonelik-kisitlamalari-uzatti-1075877496.html

Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı

Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurtdışına para transferine yönelik kısıtlamaların 31 Mart 2024’e kadar uzatıldığı belirtildi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T17:50+0300

2023-09-29T17:50+0300

2023-09-29T17:50+0300

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Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurtdışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Alınan yeni kararla, Rusya Merkez Bankası yurtdışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı.Karara göre, Rus vatandaşları ve dost ülkelerden yerleşik olmayanlar, yurtdışına bir ay içerisinde en fazla 1 milyon dolar değerinde para transferi gerçekleştirebiliyor.Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, 20 Eylül’de yaptığı açıklamada, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak için döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirler almak istediklerini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-merkez-bankasi-dost-olmayan-ulkeler-icin-getirdigi-kisitlamalari-uzatti-1075776120.html

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