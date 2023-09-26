https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-merkez-bankasi-dost-olmayan-ulkeler-icin-getirdigi-kisitlamalari-uzatti-1075776120.html

Rusya Merkez Bankası 'dost olmayan ülkeler' için getirdiği kısıtlamaları uzattı

Rusya Merkez Bankası 'dost olmayan ülkeler' için getirdiği kısıtlamaları uzattı

Rusya Merkez Bankası, 'dost olmayan ülkelere' fon hareketinin sınırlandığını duyurduğu kararda "Batı yaptırımlarına yanıt olarak bu ülkelere transfer... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T16:21+0300

2023-09-26T16:21+0300

2023-09-26T16:24+0300

dünya

rusya

rusya merkez bankası

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/16/1054950973_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e04698c0c489967e8e81c801db15b3b.jpg

Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinin bir kısmının gayri meşru şekilde dondurulmasına tepki olarak aldığı Rusya'dan 'dost olmayan ülkelere' fon hareketini sınırlayan tedbirlerin uzatıldığını duyurdu.Paylaşılan mesajda, Batı yaptırımlarına yanıt olarak yabancı yatırımcılar tarafından menkul kıymet satışıyla birlikte Rus finans sisteminden fon çekilmesinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklandığı hatırlatılırken, ilgili kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığı bildirildi.Açıklamada, “Rus şirketlerinin kurumsal borçları ve Rusya’ya karşı yaptırımları destekleyen ülkelerden borç sahiplerine olan kamu borçlarının ödemeleri, alınan tedbirler dahilinde ancak hükümete bağlı komisyonun izni ile gerçekleşmektedir. Rusya Merkez Bankası, Batı yaptırımlarına yanıt olarak dost olmayan ülkelere transfer edilebilecek fonların dolaşımına da kısıtlamalar getirmiştir” ifadelerine yer verildi.Dost olmayan ülkelere bağlı yatırımcıların Rusya’daki mütevelli hesaplarından yurtdışına para transferine ilişkin kısıtlamaları sürdürmeye kararlı olduğunu daha önce de vurgulayan Rusya Merkez Bankası, kararın finansal istikrarı korumak için alındığına dikkat çekiyor.Rusya'nın 'dost olmayan' olarak ilan ettiği ülkeler hangileri?Rusya şimdiye kadar onlarca ülkeyi 'dost olmayan' ülke kategorisinde sınıflandırmış durumda. Bu ülkeler arasında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi de bulunuyor. Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesi; Avustralya, Avusturya, Arnavutluk, Andorra, Bahamalar, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Mikronezya, Monako, Hollanda, yenei Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Kuzey Makedonya, Singapur, Slovakya, Slovenya, ABD, Tayvan, Çin, Ukrayna, Fransa, Hırvatistan, Karadağ, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, İsveç, Estonya, Güney Kore ve Japonya'dan oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-merkez-bankasi-uluslararasi-rezervleri-iade-etme-cabalarini-surduruyor-1069870177.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dost olmayan ülkeler hangileri, rusya dost ülkeler, rusya dost olmayan ülkeler