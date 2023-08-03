https://sputniknews.com.tr/20230803/apple-rusyada-veri-silmeme-sucundan-ilk-kez-cezaya-carptirildi-1074337807.html
Apple, Rusya'da veri silmeme suçundan ilk kez cezaya çarptırıldı
Apple, Rusya'da veri silmeme suçundan ilk kez cezaya çarptırıldı
Apple Podcasts uygulamasından bazı dosyaları silmeyerek Rusya kanunlarını çiğneyen ABD'li Apple şirketine Rusya'da cezaya çarptırıldı. Bu, şirketin hukuka... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T15:58+0300
2023-08-03T15:58+0300
2023-08-03T15:58+0300
dünya
rusya
apple
para cezası
podcast
veri
kişisel veri
veri gizliliği
ceza
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Geçen yıl Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddettiği için para cezasına mahkum edilen Apple, bu kez Apple Podcasts uygulamasından bazı dosyaları silmeyerek Rusya kanunlarını çiğnedi.Moskova'daki Taganskiy Sulh Mahkemesi, ABD'li şirketin yasa ihlali nedeniyle 400 bin ruble ceza ödemesine hükmetti.Söz konusu podcast dosyalarının özel askeri harekatla ilgili yanlış bilgilerin yanı sıra reşit olmayan kişileri Rusya'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırma amaçlı faaliyetlere çekmeye yönelik çağrılar içerdiği bildirildi.Geçen sene Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddeden Apple'a 2 milyon ruble ceza verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-abd-istihbarati-yabanci-diplomatlari-apple-urunleri-uzerinden-izliyor-1071892643.html
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rusya, apple, para cezası, podcast , veri, kişisel veri, veri gizliliği, ceza
rusya, apple, para cezası, podcast , veri, kişisel veri, veri gizliliği, ceza
Apple, Rusya'da veri silmeme suçundan ilk kez cezaya çarptırıldı
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Apple Podcasts uygulamasından bazı dosyaları silmeyerek Rusya kanunlarını çiğneyen ABD'li Apple şirketine Rusya'da cezaya çarptırıldı. Bu, şirketin hukuka aykırı verileri silmediği gerekçesiyle aldığı ilk ceza oldu.
Geçen yıl Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddettiği için para cezasına mahkum edilen Apple, bu kez Apple Podcasts uygulamasından bazı dosyaları silmeyerek Rusya kanunlarını çiğnedi.
Moskova'daki Taganskiy Sulh Mahkemesi, ABD'li şirketin yasa ihlali nedeniyle 400 bin ruble ceza ödemesine hükmetti.
Söz konusu podcast dosyalarının özel askeri harekatla ilgili yanlış bilgilerin yanı sıra reşit olmayan kişileri Rusya'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırma amaçlı faaliyetlere çekmeye yönelik çağrılar içerdiği bildirildi.
Geçen sene Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddeden Apple'a 2 milyon ruble ceza verilmişti.