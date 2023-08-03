https://sputniknews.com.tr/20230803/apple-rusyada-veri-silmeme-sucundan-ilk-kez-cezaya-carptirildi-1074337807.html

Apple, Rusya'da veri silmeme suçundan ilk kez cezaya çarptırıldı

Apple, Rusya'da veri silmeme suçundan ilk kez cezaya çarptırıldı

Apple Podcasts uygulamasından bazı dosyaları silmeyerek Rusya kanunlarını çiğneyen ABD'li Apple şirketine Rusya'da cezaya çarptırıldı. Bu, şirketin hukuka... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T15:58+0300

2023-08-03T15:58+0300

2023-08-03T15:58+0300

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rusya

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para cezası

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ceza

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Geçen yıl Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddettiği için para cezasına mahkum edilen Apple, bu kez Apple Podcasts uygulamasından bazı dosyaları silmeyerek Rusya kanunlarını çiğnedi.Moskova'daki Taganskiy Sulh Mahkemesi, ABD'li şirketin yasa ihlali nedeniyle 400 bin ruble ceza ödemesine hükmetti.Söz konusu podcast dosyalarının özel askeri harekatla ilgili yanlış bilgilerin yanı sıra reşit olmayan kişileri Rusya'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırma amaçlı faaliyetlere çekmeye yönelik çağrılar içerdiği bildirildi.Geçen sene Rusya topraklarında yaşayan Rusların verilerini yerelleştirmeyi reddeden Apple'a 2 milyon ruble ceza verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-abd-istihbarati-yabanci-diplomatlari-apple-urunleri-uzerinden-izliyor-1071892643.html

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rusya, apple, para cezası, podcast , veri, kişisel veri, veri gizliliği, ceza