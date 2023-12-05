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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/natoda-ukraynaya-askeri-yardimla-ilgili-hollanda-ve-slovakya-rahatsizligi-1078086540.html
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın önemli üyeleri Hollanda, Slovakya ve Macaristan'ın tutumunu anımsatarak Kiev'e yardım sunmaya devam edeceklerinin... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:22+0300
2023-12-05T11:22+0300
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Hollanda ve Slovakya'da yaşanan siyasi değişimleri itiraf eden ve Macaristan'ın kararlı tutumuna dikkat çeken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceğini belirtti.Ukrayna televizyonu ICTV'ye demeç veren Stoltenberg, "NATO, Hollanda ve Slovakya'daki siyasi değişimlere ve Macaristan'ın tutumuna rağmen Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürecek. Müttefiklerimizin Ukrayna'ya ciddi ve önemli destek sunmaya devam edeceğinden eminin. Elbette daha fazlasına acilen ve sürekli olarak ihtiyaç var, ancak müttefikler sadece sözde değil eylemleriyle de Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceklerini gösteriyorlar" dedi.Stoltenberg, NATO'nun bu konudaki 'kararlılığını' göstermek için ise ek hava savunma sistemleri tedarik edilmesini ve Romanya'da Ukraynalı pilotlar için F-16 eğitim merkezi kurulmasını örnek olarak sundu.Macaristan, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda en başından beri kararlı bir tutum sergiliyor ve Kiev'e askeri yardım sunulmasını öngören tasarıları veto ediyor.NATO'daki 'Macaristan çatlağı', son dönemde Slovakya ve Hollanda'da yapılan seçimlerin ardından göreve gelen hükümetlerle daha da derinleşiyor. Nitekim 30 Eylül'deki seçimlerin öncesi ve sonrasında Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmaması konusunda net bir tavır sergileyen Slovakya Başbakanı Robert Fico, seçimlerden sonra da bu tutumunu sürdürmüş ve son olarak bu görüşünü Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal'e de bizzat söylemişti.Hollanda'da da parlamento seçimlerinin galibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasına karşı olduğunu belirterek "Bu savaşta Ukrayna’nın yanındayım. Lakin Hollanda’nın onlara savunma için silah vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bizim çok az silahımız var. Ülkeler arasında savaş değil görüşmelerden yanayım" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231201/abd-basini-ab-ukraynayla-ilgili-ciddi-bir-krizin-esiginde-1077990089.html
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nato, ukrayna, jens stoltenberg, macaristan, slovakya, hollanda, ispanya, avrupa birliği, kiev, vladimir zelenskiy
nato, ukrayna, jens stoltenberg, macaristan, slovakya, hollanda, ispanya, avrupa birliği, kiev, vladimir zelenskiy

NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'

11:22 05.12.2023
© AP Photo / Efrem LukatskyJens Stoltenberg- Vladimir Zelenskiy
Jens Stoltenberg- Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın önemli üyeleri Hollanda, Slovakya ve Macaristan'ın tutumunu anımsatarak Kiev'e yardım sunmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.
Hollanda ve Slovakya'da yaşanan siyasi değişimleri itiraf eden ve Macaristan'ın kararlı tutumuna dikkat çeken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceğini belirtti.
Ukrayna televizyonu ICTV'ye demeç veren Stoltenberg, "NATO, Hollanda ve Slovakya'daki siyasi değişimlere ve Macaristan'ın tutumuna rağmen Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürecek. Müttefiklerimizin Ukrayna'ya ciddi ve önemli destek sunmaya devam edeceğinden eminin. Elbette daha fazlasına acilen ve sürekli olarak ihtiyaç var, ancak müttefikler sadece sözde değil eylemleriyle de Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceklerini gösteriyorlar" dedi.
Stoltenberg, NATO'nun bu konudaki 'kararlılığını' göstermek için ise ek hava savunma sistemleri tedarik edilmesini ve Romanya'da Ukraynalı pilotlar için F-16 eğitim merkezi kurulmasını örnek olarak sundu.
Macaristan, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda en başından beri kararlı bir tutum sergiliyor ve Kiev'e askeri yardım sunulmasını öngören tasarıları veto ediyor.
NATO'daki 'Macaristan çatlağı', son dönemde Slovakya ve Hollanda'da yapılan seçimlerin ardından göreve gelen hükümetlerle daha da derinleşiyor. Nitekim 30 Eylül'deki seçimlerin öncesi ve sonrasında Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmaması konusunda net bir tavır sergileyen Slovakya Başbakanı Robert Fico, seçimlerden sonra da bu tutumunu sürdürmüş ve son olarak bu görüşünü Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal'e de bizzat söylemişti.
Hollanda'da da parlamento seçimlerinin galibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasına karşı olduğunu belirterek "Bu savaşta Ukrayna’nın yanındayım. Lakin Hollanda’nın onlara savunma için silah vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bizim çok az silahımız var. Ülkeler arasında savaş değil görüşmelerden yanayım" demişti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ukrayna Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
Ukrayna krizi
ABD basını: AB, Ukrayna'yla ilgili ciddi bir krizin eşiğinde
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