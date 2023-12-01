https://sputniknews.com.tr/20231201/abd-basini-ab-ukraynayla-ilgili-ciddi-bir-krizin-esiginde-1077990089.html

ABD basını: AB, Ukrayna'yla ilgili ciddi bir krizin eşiğinde

ABD basını: AB, Ukrayna'yla ilgili ciddi bir krizin eşiğinde

ABD merkezli Politico gazetesi, AB'de Ukrayna konusunda ciddi bir krizin yaklaştığını ve Kiev'le üyelik müzakerelerinin başlatılmasınn ele alınacağı 14-15... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T16:32+0300

2023-12-01T16:32+0300

2023-12-01T16:32+0300

ukrayna krizi

ab

ukrayna

viktor orban

avrupa birliği

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

batı basını

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İsmi gizli tutulan Avrupalı bürokratları kaynak gösteren Politico, "Yaklaşan siyasi kriz, AB liderlerinin Ukrayna'nın 27 ülkeden oluşan kulübe kabul edilmesiyle ilgili tarihi bir karar alacağı ve Kiev'in sarsılan savaş ekonomisine 50 milyar euro'luk bir cankurtaran halatı sağlayacak önemli bir bütçe anlaşması yapacağı Aralık ortasındaki zirvede patlak verebilir" ifadelerini kullandı.Özellikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupalı siyasetçilere güçlü bir baş ağrısı yaşattığını kaydeden Politico, "Avrupalı diplomatlar, Orban'ın AB'yi 'rehin' alabileceğinden endişe ediyor, zira AB'de tüm temel stratejik kararlar oybirliğiyle alınıyor" diye yazdı.Gazeteye demeç veren bir diplomat "Ciddi bir kriz tehdidiyle karşı karşıyayız" derken bir başka diplomat da Aralık zirvesinin AB'nin en zor zirvelerinden biri olacağını belirtti. Politico, diplomatların zirvede Macaristan'dan veto almayı önlemek için çeşitli yöntemler aradığını aktardı.50 milyar euro'luk maddi yardımın 2024-2027 yıllarında dilimler halinde ödenebileceğini ancak bunun Ukrayna ekonomisine büyük bir öngörülebilirlik kazandırmayacağını kaydeden Politico, "Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımla ilgili de ikilem var. AB, Kiev'e silah vermek için ikili anlaşmalar yerine kendi yapılarını kullanabilir, fakat bu AB'nin silah sevkiyatındaki rolünün önemine darbe vurur. Bu, yutulması zor ve AB'nin Kiev konusundaki birliğine hasar verecek bir güçsüzlük itirafı olur" şeklindeki değerlendirmeye yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231201/orban-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslangici-ulusal-cikarlarimizla-ortusmuyor-1077988258.html

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ab, ukrayna, viktor orban, avrupa birliği, vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, batı basını