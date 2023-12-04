https://sputniknews.com.tr/20231204/hollandada-secimin-galibi-kieve-silah-vermemeliyiz-1078063439.html

Hollanda’da seçimin galibi: Kiev’e silah vermemeliyiz

Hollanda’da seçimin galibi: Kiev’e silah vermemeliyiz

Hollanda’da parlamento seçimlerinin galibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Wilders, Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına karşı olduğunu... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T17:13+0300

2023-12-04T17:13+0300

2023-12-04T17:15+0300

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PVV lideri Geert Wilders, yabancı medyaya açıklamasında, “Bu savaşta Ukrayna’nın yanındayım. Lakin Hollanda’nın onlara savunma için silah vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bizim çok az silahımız var” ifadesini kullandı.“Ayrıca ülkeler arasında savaş değil görüşmelerden yanayım” diyen Wilders, öte yandan Ukrayna’daki krizde Rusya’nın “kötü çocuk” olduğunu söyledi.Hollanda’da aşırı sağın yükselişiİslam karşıtı ve aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin (PVV) 22 Kasım'daki genel seçimlerde ilk sırayı almıştı.Hollanda'da yakın zamanda açıklanan resmi seçim sonuçlara göre, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Wilders liderliğindeki PVV 37 milletvekili, eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 milletvekili ve Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki VVD 24 milletvekili çıkardı.2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) milletvekili seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omtzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile seçimlerde 4'üncü parti oldu.Bir önceki koalisyon hükümetinde yer alan partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 9, CDA 15'ten 5 ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü.Wilders'in koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği PVV'li senatör Gom van Strien, eski çalıştığı kurumda yolsuzluk yaptığına ilişkin ulusal basında çıkan haberlerin ardından istifa etmişti.Wilders, van Strien'in yerine eski Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ronald Plasterk'i görevlendirmiş ve Plasterk, koalisyon müzakereleri için seçimde ilk dört sırayı alan parti liderleriyle görüşmelere başlamıştı.Yeşilgöz-Zegerius ve Omtzigt, Wilders'in başında olduğu bir koalisyon hükümetine girmeyeceklerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, PVV'nin aşırı sağcı politikalarında ısrarcı olmaması durumunda diğer partilerin koalisyon hükümeti müzakerelerine katılma noktasındaki kararlarının değişmesi mümkün gözüküyor.

https://sputniknews.com.tr/20231123/hollandadaki-secimlerin-galibi-turkiye-ve-islam-karsitligi-ile-taninan-geert-wilders-kimdir-1077704478.html

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hollanda, ukrayna, geert wilders, rusya